Demisia lui Mirel Rădoi l-a șocat: „Chiar nu m-am așteptat” - Antena Sport

Universitatea Craiova trece printr-o perioadă de criză, asta după ce Mirel Rădoi a luat decizia de a demisiona din funcția de antrenor principal al formației din Bănie.
Între timp, Mihai Rotaru s-a mișcat rapid și l-a prezentat deja pe noul tehnician al grupării alb-albastre. Totuși, un rival al oltenilor s-a declarat șocat de plecarea românului de pe banca „leilor”.
Elvir Koljic, surprins de decizia luată de Mirel Rădoi
Deși parcursul echipei a fost destul de bun în actuala stagiune, plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova a stârnit reacții diverse, atât din campionatul intern, cât și din afara țării.
Fost jucător al formației din Bănie, Elvir Koljic s-a declarat surprins de decizia tehnicianului român, care a plecat într-un moment bun de la echipă, chiar dacă aceștia pierduseră pe teren propriu cu UTA Arad.
„M-a surprins (n.r. demisia lui Rădoi), pentru că Universitatea Craiova a avut un start foarte bun de campionat. În meciul cu noi au făcut o repriză foarte bună, poate cea mai bună de mai mulți ani (n.r. în remiza 2-2 din Bănie).
Chiar nu m-am așteptat. La Craiova sunt așteptări foarte mari. Pentru mine Mirel este un băiat serios. Se vedea și pe teren. Își dădea viața. Poate e mai bine pentru noi (n.r. pentru Rapid) că a plecat Mirel”, a declarat Elvir Koljic, potrivit digisport.ro.
