Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Demisia lui Mirel Rădoi l-a șocat: „Chiar nu m-am așteptat” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Demisia lui Mirel Rădoi l-a șocat: „Chiar nu m-am așteptat”

Demisia lui Mirel Rădoi l-a șocat: „Chiar nu m-am așteptat”

Daniel Işvanca Publicat: 12 noiembrie 2025, 16:33

Comentarii
Demisia lui Mirel Rădoi l-a șocat: Chiar nu m-am așteptat”

Mirel Rădoi / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova trece printr-o perioadă de criză, asta după ce Mirel Rădoi a luat decizia de a demisiona din funcția de antrenor principal al formației din Bănie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Între timp, Mihai Rotaru s-a mișcat rapid și l-a prezentat deja pe noul tehnician al grupării alb-albastre. Totuși, un rival al oltenilor s-a declarat șocat de plecarea românului de pe banca „leilor”.

Elvir Koljic, surprins de decizia luată de Mirel Rădoi

Deși parcursul echipei a fost destul de bun în actuala stagiune, plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova a stârnit reacții diverse, atât din campionatul intern, cât și din afara țării.

Fost jucător al formației din Bănie, Elvir Koljic s-a declarat surprins de decizia tehnicianului român, care a plecat într-un moment bun de la echipă, chiar dacă aceștia pierduseră pe teren propriu cu UTA Arad.

„M-a surprins (n.r. demisia lui Rădoi), pentru că Universitatea Craiova a avut un start foarte bun de campionat. În meciul cu noi au făcut o repriză foarte bună, poate cea mai bună de mai mulți ani (n.r. în remiza 2-2 din Bănie). 

Reclamă
Reclamă

Chiar nu m-am așteptat. La Craiova sunt așteptări foarte mari. Pentru mine Mirel este un băiat serios. Se vedea și pe teren. Își dădea viața. Poate e mai bine pentru noi (n.r. pentru Rapid) că a plecat Mirel”, a declarat Elvir Koljic, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Observator
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
Fanatik.ro
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
17:29
Comunicatul dat de Metaloglobus după ce scandalul pariurilor a izbucnit la clubul nou-promovat în Liga 1
17:18
Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat
17:07
FotoRadu Drăguşin a revenit pe teren la Tottenham! Partida în care a jucat o repriză
16:56
Rapid, taxată din nou de Comisia de Disciplină! Amenda primită după meciul cu Universitatea Craiova
16:42
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 noiembrie
16:37
Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
Vezi toate știrile
1 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 2 FotoGestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! 3 Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” 4 Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor 5 Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente 6 Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România