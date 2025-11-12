"Nu pot să promit titlul" Filipe Coelho a fost prezentat la Universitatea Craiova! Ce întrebare l-a iritat - Antena Sport

Filipe Coelho, noul antrenor al Universităţii Craiova, a fost prezentat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă. Portughezul i-a luat locul lui Mirel Rădoi, cel care şi-a dat demisia în urma înfrângerii cu UTA Arad, de pe teren propriu.

Coelho a preluat echipa de pe locul 4 în Liga 1, la 6 puncte în spatele liderului Rapid. În ceea ce priveşte Conference League, Craiova se află pe locul 20, cu 4 puncte, după primele 3 etape, fiind pe loc de baraj pentru optimile competiţiei.

Filipe Coelho a fost prezentat la Universitatea Craiova: “Vă promit doar că o să fim concentraţi”

Filipe Coelho urmează să facă anunţul şi în privinţa staff-ului tehnic, dar este convins că va reuşi să construiască o echipă puternică la Craiova. Cu toate acestea, portughezul a recunoscut că nu le promite titlu oltenilor:

“Lucrăm pentru a definitiva staff-ul, în câteva zile o să facem și anunțul privind staff-ul. Trebuie să fim o echipă puternică, am convingerea că împreună o să reușim acest lucru, având o motivație puternică.

Eu nu pot să promit titlul, vă promit doar că vom fi concentrați să luăm trei puncte meciul următor și să câștigăm fiecare meci. Știu despre rivalitățile cu echipele din București, dar cel mai important este să ne concentrăm pe munca noastră, pe dezvoltarea clubului și să performăm în acest sens”, a declarat Filipe Coelho, la prima conferinţă de presă ca antrenor al Universităţii Craiova.