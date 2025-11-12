"Nu pot să promit titlul" Filipe Coelho a fost prezentat la Universitatea Craiova! Ce întrebare l-a iritat - Antena Sport

Închide meniul
“Nu pot să promit titlul” Filipe Coelho a fost prezentat la Universitatea Craiova! Ce întrebare l-a iritat

Publicat: 12 noiembrie 2025, 12:43

Filipe Coelho, în timpul unei conferinţe de presă / Facebook Universitatea Craiova

Filipe Coelho, noul antrenor al Universităţii Craiova, a fost prezentat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă. Portughezul i-a luat locul lui Mirel Rădoi, cel care şi-a dat demisia în urma înfrângerii cu UTA Arad, de pe teren propriu.

Coelho a preluat echipa de pe locul 4 în Liga 1, la 6 puncte în spatele liderului Rapid. În ceea ce priveşte Conference League, Craiova se află pe locul 20, cu 4 puncte, după primele 3 etape, fiind pe loc de baraj pentru optimile competiţiei.

Filipe Coelho a fost prezentat la Universitatea Craiova: “Vă promit doar că o să fim concentraţi”

Filipe Coelho urmează să facă anunţul şi în privinţa staff-ului tehnic, dar este convins că va reuşi să construiască o echipă puternică la Craiova. Cu toate acestea, portughezul a recunoscut că nu le promite titlu oltenilor:

“Lucrăm pentru a definitiva staff-ul, în câteva zile o să facem și anunțul privind staff-ul. Trebuie să fim o echipă puternică, am convingerea că împreună o să reușim acest lucru, având o motivație puternică.

Eu nu pot să promit titlul, vă promit doar că vom fi concentrați să luăm trei puncte meciul următor și să câștigăm fiecare meci. Știu despre rivalitățile cu echipele din București, dar cel mai important este să ne concentrăm pe munca noastră, pe dezvoltarea clubului și să performăm în acest sens”, a declarat Filipe Coelho, la prima conferinţă de presă ca antrenor al Universităţii Craiova.

Filipe Coelho: “Nu mi s-a întâmplat să îmi spună conducerea ce să fac”

Portughezul a mai spus că se bucură de încrederea lui Mihai Rotaru şi a rămas surprins atunci când a fost întrebat despre implicarea conducerii în ceea ce priveşte echipa:

“Am simțit o energie foarte bună, vreau să le mulțumesc domnului Rotaru și lui Mario că ne susțin, pe mine și pe echipă, avem un sentiment foarte bun, dar e foarte mult de muncă. Trebuie să ne gândim la victorie.

Atât eu, cât și președintele și Mario suntem în aceeași barcă, mergem în aceeași direcție, nu mi s-a întâmplat să îmi spună conducerea ce să fac. Vom vedea dacă se va întâmpla, de ce mă întrebați asta? (n.r. ce va face dacă va primi directive de la conducere) Nu am un răspuns, mă gândesc la ce am făcut”, a mai spus Coelho.

Filipe Coelho urmează să efectueze primul antrenament cu jucătorii Craiovei joi. El îi va avea la dispoziţie doar pe fotbaliştii care nu au fost convocaţi la echipele naţionale. Primul meci al portughezilor pe banca oltenilor va avea loc pe 21 noiembrie, pe terenul celor de la FC Argeş.

