Demolarea completă a Stadionului Dinamo, în continuare blocată de ANAF. Reacția oficială a clubului sportiv

Andrei Nicolae Publicat: 5 aprilie 2026, 11:24

Lucrările la noul stadion Dinamo au fost oprite / Facebook Noul Stadion "Dinamo"

Lucrările de demolare de la Stadionul Dinamo sunt în continuare blocate parțial din cauza situației lojilor de la Tribuna Oficială, care aparțin de echipa supranumită “Dinamo Badea”, aflată în faliment. Recent, Ionuț Popa, președintele clubului sportiv, a explicat ce urmează să se întâmple, dar și când ar urma să se producă în sfârșit demolarea acelei zone.

Suflarea dinamovistă a primit o veste extrem de bună pe data de 19 ianuarie, atunci când s-a dat startul lucrărilor la noua arenă. După o perioadă în care demolarea s-a mișcat într-un ritm bun, a apărut un blocaj deja cunoscut la tribuna oficială și la loji.

Explicația blocajului demolărilor de la noul Stadion Dinamo

Potrivit gsp.ro, pentru că ACS FC Dinamo, echipa lui Badea, se află în faliment, construcția respectivă nu poate fi distrusă, deoarece firma ar putea încasa bani de pe urma lor.

ANAF-ul, cel mai mare creditor al societății fostului conducător din Ștefan cel Mare, are o datorie de 1,5 milioane de lei, motiv pentru care s-a opus demolării, deși Consiliul Creditorilor de la club își dăduse acordul. În prezent, instituția a cerut amânarea unor decizii până la realizarea unei analize de rentabilitate.

Ionuț Popa, președintele de la CS Dinamo, este convins că lucrările vor continua și la tribuna oficială după sărbătorile pascale.

Da, tribuna oficială nu s-a demontat încă, dar nu ne încurcă. Se va demola până la urmă. Noi așteptăm niște autorizații pentru piloni și fundație. Din acea tribună oficială, statul trebuie să încerce să recupereze niște bani.

Nu putem spune că nu valorează nimic. Așa este procedura. Dar nu sunt probleme. În una sau două săptămâni, după Paște, se va demonta“, a spus oficialul pentru sursa citată anterior.

Deși demolarea tribunei oficiale este blocată, șantierul de la noul Stadion Dinamo continuă pe alte paliere.

