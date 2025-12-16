Premieră în istoria NBA! Cooper Flagg a doborât la 18 ani un record care era deținut de LeBron James - Antena Sport

Debutantul Cooper Flagg, numărul unu la ultimul Draft din NBA, a devenit primul jucător în vârstă de 18 ani care a înscris 40 de puncte sau mai multe într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet.

Flagg a reuşit această performanţă în meciul pierdut de echipa sa, Dallas Mavericks, pe parchetul formaţiei Utah Jazz (scor 133-140 după prelungiri), pe care l-a încheiat cu un total de 42 de puncte, plus 7 recuperări şi 7 assist-uri.

Cooper Flagg, record în NBA. Nikola Jokic și Alpreren Șengun, prestații stelare

Flagg a atins de asemenea performanța de a fi cel mai bun marcator din istoria NBA la vârsta de 18 ani, un record care era deținut în trecut de LeBron James. Starul de la LA Lakers a marcat 37 de puncte atunci când era un puști și evolua pentru Cleveland Cavaliers.

COOPER FLAGG SCORES THE MOST POINTS EVER BY AN 18-YEAR-OLD IN NBA HISTORY!!!

42 PTS (career high)

7 REB

6 AST

2 BLK pic.twitter.com/oCXzgiKiG7

— NBA (@NBA) December 16, 2025

Sârbul Nikola Jokic şi turcul Alperen Şengun s-au remarcat la rândul lor cu câte un triple-double în meciul câştigat de Denver Nuggets cu scorul de 128-125, după prelungiri, în faţa formaţiei Houston Rockets.