Premieră în istoria NBA! Cooper Flagg a doborât la 18 ani un record care era deținut de LeBron James - Antena Sport

Debutantul Cooper Flagg, numărul unu la ultimul Draft din NBA, a devenit primul jucător în vârstă de 18 ani care a înscris 40 de puncte sau mai multe într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet.
Flagg a reuşit această performanţă în meciul pierdut de echipa sa, Dallas Mavericks, pe parchetul formaţiei Utah Jazz (scor 133-140 după prelungiri), pe care l-a încheiat cu un total de 42 de puncte, plus 7 recuperări şi 7 assist-uri.
Cooper Flagg, record în NBA. Nikola Jokic și Alpreren Șengun, prestații stelare
Flagg a atins de asemenea performanța de a fi cel mai bun marcator din istoria NBA la vârsta de 18 ani, un record care era deținut în trecut de LeBron James. Starul de la LA Lakers a marcat 37 de puncte atunci când era un puști și evolua pentru Cleveland Cavaliers.
COOPER FLAGG SCORES THE MOST POINTS EVER BY AN 18-YEAR-OLD IN NBA HISTORY!!!
42 PTS (career high)
7 REB
6 AST
2 BLK pic.twitter.com/oCXzgiKiG7
— NBA (@NBA) December 16, 2025
Sârbul Nikola Jokic şi turcul Alperen Şengun s-au remarcat la rândul lor cu câte un triple-double în meciul câştigat de Denver Nuggets cu scorul de 128-125, după prelungiri, în faţa formaţiei Houston Rockets.
Jokic, MVP-ul din NBA în 2021, 2022 şi 2024, a contribuit cu 39 de puncte, 15 recuperări şi 10 pase decisive la succesul lui Nuggets, în timp ce Şengun a încheiat jocul cu 33 de puncte, 10 recuperări şi 10 assist-uri pentru Rockets.
Toate rezultatele de peste noapte din NBA:
- Detroit Pistons – Boston Celtics 112-105
- Toronto Raptors – Miami Heat 106-96
- Dallas Mavericks – Utah Jazz 133-140
- Houston Rockets – Denver Nuggets 125-128
- Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 121-103
