Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Premieră în istoria NBA! Cooper Flagg a doborât la 18 ani un record care era deținut de LeBron James - Antena Sport

Home | NBA | Premieră în istoria NBA! Cooper Flagg a doborât la 18 ani un record care era deținut de LeBron James
VIDEO

Premieră în istoria NBA! Cooper Flagg a doborât la 18 ani un record care era deținut de LeBron James

Andrei Nicolae Publicat: 16 decembrie 2025, 12:30

Comentarii
Premieră în istoria NBA! Cooper Flagg a doborât la 18 ani un record care era deținut de LeBron James

Cooper Flagg, în timpul unui meci al lui Dallas Mavericks / Profimedia

Debutantul Cooper Flagg, numărul unu la ultimul Draft din NBA, a devenit primul jucător în vârstă de 18 ani care a înscris 40 de puncte sau mai multe într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Flagg a reuşit această performanţă în meciul pierdut de echipa sa, Dallas Mavericks, pe parchetul formaţiei Utah Jazz (scor 133-140 după prelungiri), pe care l-a încheiat cu un total de 42 de puncte, plus 7 recuperări şi 7 assist-uri.

Cooper Flagg, record în NBA. Nikola Jokic și Alpreren Șengun, prestații stelare

Flagg a atins de asemenea performanța de a fi cel mai bun marcator din istoria NBA la vârsta de 18 ani, un record care era deținut în trecut de LeBron James. Starul de la LA Lakers a marcat 37 de puncte atunci când era un puști și evolua pentru Cleveland Cavaliers.

Sârbul Nikola Jokic şi turcul Alperen Şengun s-au remarcat la rândul lor cu câte un triple-double în meciul câştigat de Denver Nuggets cu scorul de 128-125, după prelungiri, în faţa formaţiei Houston Rockets.

Reclamă
Reclamă

Jokic, MVP-ul din NBA în 2021, 2022 şi 2024, a contribuit cu 39 de puncte, 15 recuperări şi 10 pase decisive la succesul lui Nuggets, în timp ce Şengun a încheiat jocul cu 33 de puncte, 10 recuperări şi 10 assist-uri pentru Rockets.

Toate rezultatele de peste noapte din NBA:

  • Detroit Pistons – Boston Celtics 112-105
  • Toronto Raptors – Miami Heat 106-96
  • Dallas Mavericks – Utah Jazz 133-140
  • Houston Rockets – Denver Nuggets 125-128
  • Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 121-103

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede în România exclusiv pe AntenaPLAY.

Un gălăţean s-a certat cu chirurgul după ce ChatGPT i-a spus că operaţia a durat prea multUn gălăţean s-a certat cu chirurgul după ce ChatGPT i-a spus că operaţia a durat prea mult
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Observator
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid – Oțelul 0-2, după ce șefii giuleștenilor au adus acuzații fără precedent: „I-a iritat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid – Oțelul 0-2, după ce șefii giuleștenilor au adus acuzații fără precedent: „I-a iritat!”. Exclusiv
13:38
Marele Premiu al Portugaliei revine în Formula 1. Lusitanii vor înlocui Zandvoort începând cu 2027
13:27
Universitatea Craiova, probleme înainte de AEK Atena. De ce au fost nevoiți să vină de urgență la București
13:12
Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea şi David Miculescu înaintea derby-ului cu Rapid. Veste de ultim moment pentru FCSB
12:56
Specialiștii se contrazic după Unirea Slobozia – FCSB: “Arbitraj deplorabil” / “S-a considerat corect”
12:36
Decizia radicală luată de Gabriel Tamaş înainte de lupta de la Survivor
12:30
Din 9 ianuarie, începe lupta preferată a românilor – Survivor, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. 12 concurenți în tribul Faimoșilor
Vezi toate știrile
1 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” 6 Omul de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Gigi Becali: “Ziceam «ăsta e nebun», dar e băiat deștept”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor