Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

L-a făcut praf pe Mohamed Salah, iar acum îi cere să rămână la Liverpool: "Merită o gardă de onoare" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | L-a făcut praf pe Mohamed Salah, iar acum îi cere să rămână la Liverpool: “Merită o gardă de onoare”

L-a făcut praf pe Mohamed Salah, iar acum îi cere să rămână la Liverpool: “Merită o gardă de onoare”

Andrei Nicolae Publicat: 16 decembrie 2025, 12:14

Comentarii
L-a făcut praf pe Mohamed Salah, iar acum îi cere să rămână la Liverpool: Merită o gardă de onoare

Mohamed Salah, în timpul unui meci / Profimedia

Viitorul lui Mohamed Salah la Liverpool este incert în prezent în contextul declarației egipteanului care a “cutremurat” echipa după meciul din campionat cu Leeds. Jamie Carragher, unul dintre marii săi contestatari după cele întâmplate, și-a schimbat discursul față de extrema dreaptă și l-a îndemnat să nu plece în iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Salah a plecat alături de Egipt la Cupa Africii pe Națiuni, iar în momentul de față nu se știe dacă va mai fi jucătorul lui Liverpool atunci când va reveni de la turneul Maroc. Când a vorbit la finalul meciului cu Leeds despre cum se simte “aruncat în fața trenului”, egipteanul a dat de înțeles că partida cu Brighton, ultima înainte de plecarea la AFCON, va fi “cântecul său de lebădă”.

Jamie Carragher vrea să îl vadă în continuare pe Salah la Liverpool

La meciul de pe Anfield jucat contra “pescărușilor”, Salah a intrat pe teren în minutul 26 și a pasat decisiv la golul lui Ekitike, iar la finalul meciului a salutat oamenii din stadion. Anumiți oameni au interpretat gesturile “Faraonului” drept o sugestie că va pleca de la echipă din iarnă.

Despre posibilitatea ca Salah să o părăsească de acum pe Liverpool a vorbit și Jamie Carragher, cel care spunea că ce a făcut jucătorul de 33 de ani este “rușinos”. Legenda de pe Anfield a declarat că din punctul său de vedere, egipteanul nu va mai purta tricoul “cormoranilror” din sezonul viitor, dar merită să rămână la echipă cel puțin până în vară.

Nu cred că îl vom mai vedea pe Mo Salah jucând la Liverpool în următorul sezon. Întrebarea cea mare din mintea mea este: Îl vom mai vedea pe Mo Salah de acum până la finalul sezonului?

Reclamă
Reclamă

Dacă se gândește să plece, l-aș îndemna să se mai gândească. Motivul pentru care spun asta este că, dacă Mo Salah pleacă acum de la Liverpool, se spune că ar pleca în campionatul Arabiei Saudite.

Liverpool poate în a doua parte a sezonului să ajungă în finala FA Cup, finala Champions League. Vi-l imaginați pe Mo Salah văzând din Arabia Saudită cum Liverpool câștigă la Budapesta finala UCL?

Merită o gardă de onoare, merită un mozaic în Kop (n.r. cunoscuta tribună de pe Anfield). Merită să își aducă soția și copiii pe stadion în ultimul său meci și să fie ovaționat odată ce nu va mai fi jucătorul lui Liverpool. Lasă diferențele de opinii cu antrenorul timp de patru luni și obține acest măreț moment de adio“, a fost discursul fostului fundaș de pe Anfield, potrivit dailymail.co.uk.

Un gălăţean s-a certat cu chirurgul după ce ChatGPT i-a spus că operaţia a durat prea multUn gălăţean s-a certat cu chirurgul după ce ChatGPT i-a spus că operaţia a durat prea mult
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Observator
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid – Oțelul 0-2, după ce șefii giuleștenilor au adus acuzații fără precedent: „I-a iritat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid – Oțelul 0-2, după ce șefii giuleștenilor au adus acuzații fără precedent: „I-a iritat!”. Exclusiv
13:12
Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea şi David Miculescu înaintea derby-ului cu Rapid. Veste de ultim moment pentru FCSB
12:56
Specialiștii se contrazic după Unirea Slobozia – FCSB: “Arbitraj deplorabil” / “S-a considerat corect”
12:36
Decizia radicală luată de Gabriel Tamaş înainte de lupta de la Survivor
12:30
Din 9 ianuarie, începe lupta preferată a românilor – Survivor, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. 12 concurenți în tribul Faimoșilor
12:30
VIDEOPremieră în istoria NBA! Cooper Flagg a doborât la 18 ani un record care era deținut de LeBron James
12:14
Câte bilete s-au vândut la FCSB – Rapid. Campioana vrea să umple Arena Naţională: “Suporterii s-au mobilizat”
Vezi toate știrile
1 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” 6 Omul de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Gigi Becali: “Ziceam «ăsta e nebun», dar e băiat deștept”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor