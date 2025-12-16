L-a făcut praf pe Mohamed Salah, iar acum îi cere să rămână la Liverpool: "Merită o gardă de onoare" - Antena Sport

Viitorul lui Mohamed Salah la Liverpool este incert în prezent în contextul declarației egipteanului care a “cutremurat” echipa după meciul din campionat cu Leeds. Jamie Carragher, unul dintre marii săi contestatari după cele întâmplate, și-a schimbat discursul față de extrema dreaptă și l-a îndemnat să nu plece în iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Salah a plecat alături de Egipt la Cupa Africii pe Națiuni, iar în momentul de față nu se știe dacă va mai fi jucătorul lui Liverpool atunci când va reveni de la turneul Maroc. Când a vorbit la finalul meciului cu Leeds despre cum se simte “aruncat în fața trenului”, egipteanul a dat de înțeles că partida cu Brighton, ultima înainte de plecarea la AFCON, va fi “cântecul său de lebădă”.

Jamie Carragher vrea să îl vadă în continuare pe Salah la Liverpool

La meciul de pe Anfield jucat contra “pescărușilor”, Salah a intrat pe teren în minutul 26 și a pasat decisiv la golul lui Ekitike, iar la finalul meciului a salutat oamenii din stadion. Anumiți oameni au interpretat gesturile “Faraonului” drept o sugestie că va pleca de la echipă din iarnă.

Despre posibilitatea ca Salah să o părăsească de acum pe Liverpool a vorbit și Jamie Carragher, cel care spunea că ce a făcut jucătorul de 33 de ani este “rușinos”. Legenda de pe Anfield a declarat că din punctul său de vedere, egipteanul nu va mai purta tricoul “cormoranilror” din sezonul viitor, dar merită să rămână la echipă cel puțin până în vară.

“Nu cred că îl vom mai vedea pe Mo Salah jucând la Liverpool în următorul sezon. Întrebarea cea mare din mintea mea este: Îl vom mai vedea pe Mo Salah de acum până la finalul sezonului?