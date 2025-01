Dennis Politic are planuri mari la Dinamo: "Vom ţinti play-off-ul, apoi titlul". Ce a zis despre întâlnirea cu Mircea Lucescu - Antena Sport

Dennis Politic a vorbit despre înfrângerea suferită de Dinamo în primul amical pe care „câinii” l-au disputat în această iarnă. FC Zurich a învins echipa lui Zeljko Kopic cu 3-1.

Singurul gol al dinamoviştilor a fost marcat de Alexandru Pop, jucătorul venit în această pauză competiţională de la Oţelul Galaţi.

Dennis Politic, după înfrângerea lui Dinamo cu FC Zurich: „Suntem fericiți că suntem sănătoși”

Pentru Dennis Politic, rezultatul din amicalul cu FC Zurich nu este atât de important. „Câinii” s-au concentrat în această partidă să îşi facă pregătirea cât mai bine şi să iasă sănătoşi de pe teren.

De asemenea, el a anunţat că Dinamo are obiective măreţe în acest sezon şi a vorbit şi despre posibilitatea de a fi convocat la echipa naţională. Mircea Lucescu, selecţionerul României, a fost prezent la meciul disputat în Antalya:

„Cred că am dominat prima repriză, am primit un gol pe final pe care nu trebuia să îl luăm. Am arătat bine, puteam să fim mai eficienți la finalizare, am avut mai multe faze. Meciurile astea sunt de pregătire, să ne obișnuim. Suntem fericiți că suntem sănătoși.