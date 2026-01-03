Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro!

Bogdan Stănescu Publicat: 3 ianuarie 2026, 14:06

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic / Sport Pictures

Dinamo forţează transferul atacantului român Vladislav Blănuţă (23 de ani), cumpărat de Dinamo Kiev de la FCU Craiova pentru 2 milioane de euro.

Blănuţă, cotat în prezent la 1.5 milioane de euro, a jucat numai 6 meciuri în campionatul Ucrainei, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A înscris însă un gol în cele 3 meciuri în care a evoluat în Conference League pentru Dinamo Kiev.

Dinamo insistă pentru Vladislav Blănuţă

Potrivit fanatik.ro, Dinamo şi-ar dori un împrumut pentru un an, cu posibilitatea unui transfer definitiv. Dinamo Kiev ar vrea să îl împrumute doar până în vară pe Blănuţă.

Blănuţă are contract cu Dinamo Kiev până în vara lui 2030. El a impresionat în sezonul 2024-2025, în care a evoluat ca jucător împrumutat la U Cluj. În 37 de meciuri în care a jucat în Liga 1 pentru “Şepcile roşii”, Blănuţă a marcat 12 goluri şi a dat 4 assist-uri.

Blănuţă nu s-a adaptat la Dinamo Kiev. Acuzat de fanii ucraineni că ar fi de partea Rusiei în războiul dintre cele două ţări, Blănuţă nu a reuşit să regleze relaţia cu suporterii lui Dinamo Kiev prin evoluţiile de pe teren. La primul lui meci ca titular la echipa ucraineană, şi-a dat autogol. Blănuţă nu a mai jucat în niciun meci de pe 9 noiembrie, atunci când evolua doar 10 minute în meciul pierdut de Dinamo Kiev, acasă, cu LNZ Cherkasy. Presa ucraineană a scris în ultima vreme că Dinamo Kiev vrea să scape de Blănuţă, evoluţiile acestuia fiind mult sub aşteptările fraţilor Surkis atunci când aceştia l-au transferat.

1 Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” 2 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 3 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 4 EXCLUSIVDupă ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1! 5 UPDATEE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo! 6 Ilie Dumitrescu revine în fotbal: “Intru într-un proiect de genul ăsta!” Ce rol va avea
