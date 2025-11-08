Dinamo - Csikszereda LIVE TEXT (17:30). "Câinii" lui Zeljko Kopic pot urca pe podium, cu o victorie. Echipele probabile - Antena Sport

Dinamo – Csikszereda, duelul din etapa a 16-a a Ligii 1, va fi în format live text, pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la ora 17:30. Cu o victorie, “câinii” lui Zeljko Kopic pot urca provizoriu pe podium.
Meciul tur dintre cele două echipe a fost unul cu scandal, dat fiind faptul că unii suporteri ai lui Dinamo au primit “interzis” la intrarea pe stadionul din Miercurea Ciuc. Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2, “câinii” revenind de la 0-2.
Dinamo – Csikszereda LIVE TEXT (17:30)
Dinamo are 27 de puncte şi ocupă locul patru, înaintea partidei cu Csikszereda. “Câinii” au învins-o cu 2-1 pe CFR Cluj în ultima etapă. Partida de pe Arena Naţională a fost una dramatică, elevii lui Zeljko Kopic reuşind să întoarcă rezultatul cu golurile marcate de Mamadou Karamoko şi Alberto Soro în minutele 90, respectiv 90+2.
Csikszereda, de cealaltă parte, ocupă locul 14, cu 13 puncte acumulate după 15 meciuri jucate. “Ciucanii” au fost învinşi de Farul, scor 0-3, în ultima rundă.
Echipele probabile:
Dinamo (4-3-3): Roșca – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Musi
Rezerve: Epassy, Toader, Caragea, Soro, Perica, Al. Pop, L. Bărbulescu, Tabuncic, Licaciu, Kyriakou, Milanov, Bordușanu
Absenți: Cr. Mihai, Sivis (accidentați), Mazilu (nerefăcut)
Antrenor Zeljko Kopic
Csikszereda (4-2-3-1): Ed. Pap – Palmes, Celic, Hegedus, Paska – Veres, Vegh – Ceara, Bodo, Ferenczi – Eppel
Rezerve: M. Simon, Gergely, Jebari, Kajan, Szalay, Szilagyi, Cjuros, Bakos, Gal, Bloj, Dusinszki, B. Szabo
Absenți: Babati, Dolny (accidentați)
Antrenor Robert Ilyes
Zeljko Kopic, înainte de Dinamo – Csikszereda
Zeljko Kopic s-a declarat mulţumit de evoluţia lui Dinamo, din turul campionatului. Antrenorul croat a transmis că atmosfera de la echipă a fost una foarte bună, după victoria cu CFR Cluj.
“Am jucat deja 15 meciuri, iar acum începe o nouă parte a sezonului. Suntem într-o formă bună, avem o energie bună după meciul cu CFR. Am avut o săptămână reușită la antrenament, suntem pregătiți și am încredere în echipă. Trebuie să facem un joc bun mâine, în fața suporterilor noștri, să avem o energie bună și să luăm cele trei puncte.Nu am început așa bine sezonul, dar victoria cu FCSB a fost foarte importantă pentru noi. Pentru starea de spirit din vestiar, pentru încrederea în noi, iar după acel meci am avut multe partide bune. La finalul celor 15 meciuri, prima impresie este bună, avem o anumită stabilitate în jocul nostru, avem multe lucruri de făcut, dar sunt satisfăcut de echipă.
Urmează un meci important pentru noi. Nu am început bine meciul de la ei de acasă, am marcat două goluri, am avut multe șanse de a câștiga, dar nu a fost suficient. Csikszereda nu mai pierduse de două luni înainte de meciul cu Farul, au avut multe excelente în perioada aceasta. Trebuie să fim pregătiți pentru orice, să fim motivați pentru a lua alte trei puncte importante pentru noi. Au prezentat un fotbal bun, se luptă indiferent de adversar, deci trebuie să fim la cel mai înalt nivel al nostru mâine seară.
După victoria cu CFR a fost foarte bună atmosfera, o poți simți și în vestiar. Echipa este conectată. Atunci când câștigi cum făcut-o cu CFR, creezi o conexiune in echipă. Astfel de momente sunt importante”, a declarat Zeljko Kopic, înainte de Dinamo – Csikszereda.
