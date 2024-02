Dinamo, pe "modelul" FCSB! A trimis doi jucători la vraciul Marijana, înaintea meciului cu CFR Cluj - Antena Sport

„Ce afecțiuni tratez? Toate traumatismele de țesut muscular la un fotbalist profesionist, rupturi parțiale, rupturi, distensii, hematoame, țesut cicatricial vechi și nou în mușchi.

Ca tehnician pentru fizică nucleară, am intrat și am absolvit Facultatea de Farmacie din Belgrad. Deși mulți consideră că după aceea ești doar un farmacist obișnuit sau vânzător de medicamente, cu ceea ce am realizat ulterior pot nega toate prejudecățile referitoare la farmacie.

Când jucătorul sosește, se efectuează o scanare inițială și se determină amploarea accidentării. Terapiile sunt atât de puternice încât o oră de terapie înlocuiește o săptămână de tratament cu orice altă metodă din lume. Așa că, dacă se spune că trebuie să se odihnească o lună, îi voi rezolva problema în patru ore”, a declarat Marijana Kovacevic, într-un interviu pentru presa din Serbia, citată de gsp.ro.