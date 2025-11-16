Dinamo, umilită de Metaloglobus într-un amical. Zeljko Kopic a avut 10 titulari în echipa de start - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo, umilită de Metaloglobus într-un amical. Zeljko Kopic a avut 10 titulari în echipa de start

Andrei Nicolae Publicat: 16 noiembrie 2025, 13:57

Imagine din amicalul lui Dinamo cu Metaloglobus / Facebook Metaloglobus București

Dinamo a profitat de pauza provocată de meciurile echipei naționale pentru a pregăti duelul cu FC Botoșani din următoarea etapă de Liga 1, iar alb-roșiii și-au programat un amical cu Metaloglobus. Partida care s-a jucat la Săftica nu a avut rezultatul final dorit de trupa lui Zeljko Kopic, scor 0-3, deși croatul și-a folosit aproape toți titularii în prima parte a jocului.

“Câinii” au suferit un rezultat umilitor în fața “lanternei roșii” din campionat, Metaloglobus, scor 0-3. Partida care s-a disputat cu porțile închise la Săftica a fost arbitrată de către Sebastian Colțescu.

Dinamo, surclasată de Metaloglobus într-un amical

În prima repriză, Dinamo a aliniat primul 11 de bază, singura excepție fiind Mihnea Toader, care a intrat în locul lui Nikita Stoinov, plecat la naționala Israelului. În prima parte a jocului, trupa din Pantelimon a marcat o dată prin Omar Pasagic.

După ieșirea de la cabine, Metaloglobus a mai înscris de două ori prin Stefan Visic și Huiban pe un teren pe care au jucat juniori și fotbaliști care nu au fost atât de des utilizați de Zeljko Kopic. În prima parte a jocului, croatul a fost nevoit să facă și o schimbare, după ce Andrei Mărginean a acuzat dureri.

În meciul din campionat dintre cele două, alb-roșiii s-au impus cu greu în deplasare, grație unei reușite a lui Cătălin Cîrjan. Pentru Dinamo urmează un duel tare cu FC Botoșani pe 24 noiembrie, în timp ce Metaloglobus are de jucat cu Hermannstadt, penultima din clasament.

Primul 11 al celor de la Dinamo: Roșca – Ikoko, Toader, Boateng, Opruț – Mărginean, Cirjan, Gnahore – Soro, Karamoko, Armstrong

Echipa folosită în repriza secundă de Zeljko Kopic: Epassy – Tabuncic, Udosen, Năstase, Bordușanu – Milanov, N’giuwu, Bărbulescu – Savu, Pop, Marinescu

