Discursul lui Mihai Stoica, după umilinţa din derby: "Ne bate Rapidul pe unde ne prinde, ce să mai zicem?" - Antena Sport

Discursul lui Mihai Stoica, după umilinţa din derby

Rapid şi-a umilit rivala în faţa a peste 40 de mii de fani şi a relansat lupta la titlu

Mihai Stoica a recunoscut că scorul nu este unul aspru.

Mihai Stoica e de părere că FCSB a făcut cel mai slab meci din sezon şi a spus că nu îşi explică de ce echipa lui Charalambous a jucat extrem de modest în a doua repriză.

„Am început bine meciul. Am jucat bine doar după gol până la pauză. Nu am mai ieșit de la cabine. Singura veste bună e ca se înjumătățesc punctele de astăzi, ca să facem o glumă amară. Era mai rău dacă se întâmpla în play-off. N-am fost bine astăzi. Dar toți băieții care n-au fost bine astăzi, au fost buni pe durata sezonului regular. Intrăm de pe primul loc în play-off!