Dorinel Munteanu anunță dezastrul la FCSB, după plecarea lui Mirel Rădoi: „Va intra în debandadă”

FCSB a rămas fără antrenor principal după plecarea lui Mirel Rădoi. Tehnicianul român a ales să dea curs ofertei de la Gaziantep, iar miercuri a condus deja primul antrenament la gruparea din Turcia.

Dorinel Munteanu nu vede cu ochi buni această schimbare din tabăra campioanei României și crede că se va declanșa un adevărat haos în acest final de sezon.

Dorinel Munteanu, convins că vor apărea noi probleme la FCSB

În cadrul conferinței de presă dinaintea partidei cu Csikszereda, din play-out, Dorinel Munteanu a vorbit printre altele și despre situația tensionată de la FCSB, care a rămas iarăși fără antrenor.

Tehnicianul român este de părere că plecarea lui Mirel Rădoi va declanșa o adevărată debandadă în tabăra roș-albaștrilor.

„(E de bun augur plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB?) Nu. Nu, pentru că această schimbare s-a făcut așa, surprinzător, și după o lună jumătate, dacă nu mă înșel. Eu cred că FCSB va intra în debandadă, din punctul meu de vedere, dar sunt treburile lor”, a declarat Dorinel Munteanu la conferința de presă.