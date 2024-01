Dorinel Munteanu, atac cu talpa la adresa lui Mihai Stoica și Narcis Răducan. A avut un răspuns dur, după ultimele critici - Antena Sport

Mihai Stoica, şocat de antrenamentele lui Dorinel Munteanu de la Oţelul

Mihai Stoica a fost uimit de metodele pe care le foloseşte la antrenamente Dorinel Munteanu. Managerul general de la FCSB nu se aştepta ca fostul internaţional să-şi ducă jucătorii într-un cantonament la munte, şi să-i pună pe aceştia să alerge în pantă. MM susţine că astfel de metode le-a întâlnit şi la juniori.

„Mamă-mamă! Asta e ireal! E ireal. Bine, au avut rezultate, au jucat bine… Dar e ireal! Eu mă mir… Senzaţional! Când am văzut un aşa antrenament la noi? Când mergeam la Forban. Din 2004. Dar acolo era zăpadă, adevărat. Nu era foarte mare. Nu trecea niciodată de piept (n.r- râde). Nu ştiai dacă Florentin Dumitru era la antrenament.

Asta e senzaţional… Am auzit multe variante. Nu ştiu daca e ok, dacă nu e ok… Fotbalul se joacă pe verde, pe plat. Ţine chestia asta să poţi să alergi? Ţine? Am mai văzut asta cu alergatul pe pante când eram la juniori.

Arta lui Dorinel e că a făcut o echipă bună fără fotbalişti. Dacă nu-i vezi în trening, nu ştii că sunt fotbalişti. Munteanu zice că vrea două milioane pe Cistotti, dar nu dă nimeni”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

Oţelul a încheiat anul 2023 pe locul 11, cu 26 de puncte, la doar patru puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul.