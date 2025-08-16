Nicolae Stanciu, lăudat la scenă deschisă de Patrick Vieira după primul gol la Genoa: "Experiență și calitate" - Antena Sport

Nicolae Stanciu a debutat cum nu se putea mai bine într-un oficial pentru Genoa. Căpitanul naționalei a înscris cu un voleu magnific din interiorul careului în duelul cu L.R. Vicenza de pe urma căruia trupa lui Patrick Vieira s-a calificat în șaisprezecimile Cupei Italiei.
După finalul partidei, tehnicianul “grifonilor” a vorbit despre prestația lui Stanciu și i-a făcut o scurtă caracterizare românului de 32 de ani.
Vieira i-a făcut “portretul” lui Stanciu după primul meci oficial la Genoa
Fostul mare mijlocaș a vorbit în termeni laudativi despre noul său transfer, pe care l-a trimis în teren din primul minut în duelul din Cupa Italiei cu L.R. Vicenza. Formația “rossoblu” nu a avut mari emoții cu echipa din Serie C și a tranșat soarta partidei cu trei goluri, două dintre ele pe finalul primei părți și ultimul la începutul celei de-a doua.
Valentin Carboni, jucătorul împrumutat de Interul lui Cristi Chivu, a deschis scorul după o fază construită frumos de elevii lui Patrick Vieira. Reușita meciului i-a aparținut însă lui Stanciu, care a prins o minge din vole și l-a executat pe portarul Vicenzei cu un șut sub bara transversală.
Patrick Vieira a lăudat ambele transferuri care au contribuit la rezultat, iar ce a remarcat la căpitanul naționalei noastre a fost calmul pe care îl are în jocul său.
“Sunt foarte satisfăcut de modul în care am jucat. Stanciu și Carboni? Avem jucători care au venit și care au devenit disponibili pentru echipă, iar cei care au rămas sunt și ei disponibili. Ăsta e un aspect pozitiv.
Stanciu are experiență și calitate, aduce calm, poate marca goluri și oferi assist-uri. Carboni e talentat, dar nu e 100% pregătit. Scopul e să îl ajutăm să cresacă. Suntem un club care poate crește bine tineri jucători“, a declarat antrenorul genovezilor, potrivit pianetagenoa1983.net.