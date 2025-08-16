Nicolae Stanciu, lăudat la scenă deschisă de Patrick Vieira după primul gol la Genoa: "Experiență și calitate" - Antena Sport

Nicolae Stanciu a debutat cum nu se putea mai bine într-un oficial pentru Genoa. Căpitanul naționalei a înscris cu un voleu magnific din interiorul careului în duelul cu L.R. Vicenza de pe urma căruia trupa lui Patrick Vieira s-a calificat în șaisprezecimile Cupei Italiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După finalul partidei, tehnicianul “grifonilor” a vorbit despre prestația lui Stanciu și i-a făcut o scurtă caracterizare românului de 32 de ani.

Vieira i-a făcut “portretul” lui Stanciu după primul meci oficial la Genoa

Fostul mare mijlocaș a vorbit în termeni laudativi despre noul său transfer, pe care l-a trimis în teren din primul minut în duelul din Cupa Italiei cu L.R. Vicenza. Formația “rossoblu” nu a avut mari emoții cu echipa din Serie C și a tranșat soarta partidei cu trei goluri, două dintre ele pe finalul primei părți și ultimul la începutul celei de-a doua.

Valentin Carboni, jucătorul împrumutat de Interul lui Cristi Chivu, a deschis scorul după o fază construită frumos de elevii lui Patrick Vieira. Reușita meciului i-a aparținut însă lui Stanciu, care a prins o minge din vole și l-a executat pe portarul Vicenzei cu un șut sub bara transversală.

Patrick Vieira a lăudat ambele transferuri care au contribuit la rezultat, iar ce a remarcat la căpitanul naționalei noastre a fost calmul pe care îl are în jocul său.