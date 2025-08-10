Dorinel Munteanu, verdict despre lupta pentru play-off: "Atunci se va face diferența!" - Antena Sport

Dorinel Munteanu a vorbit despre lupta pentru locurile de play-off din Liga 1. Antrenorul, în prezent liber de contract, a dat un verdict despre favoritele la calificarea în această fază a competiției.

În opinia lui „Munti”, echipele care au făcut achiziții importante în perioada de mercato au o șansă de a se califica în play-off.

Ce a spus Dorinel Munteanu despre lupta pentru play-off

Fostul antrenor de la Oțelul și Sepsi a transmis că Rapid, Universitatea Craiova, FCSB și CFR Cluj vor fi, cel mai probabil, în play-off.

În lupta pentru ultimele 2 locuri care asigură calificarea în această fază, Dorinel Munteanu le-a numit pe Dinamo, UTA, Farul și U Cluj.

Totuși, Dorinel Munteanu a precizat că adevărata luptă se va da după pauza competițională de iarnă.