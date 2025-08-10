Dorinel Munteanu, verdict despre lupta pentru play-off: "Atunci se va face diferența!" - Antena Sport

Dorinel Munteanu a vorbit despre lupta pentru locurile de play-off din Liga 1. Antrenorul, în prezent liber de contract, a dat un verdict despre favoritele la calificarea în această fază a competiției.
În opinia lui „Munti”, echipele care au făcut achiziții importante în perioada de mercato au o șansă de a se califica în play-off.
Ce a spus Dorinel Munteanu despre lupta pentru play-off
Fostul antrenor de la Oțelul și Sepsi a transmis că Rapid, Universitatea Craiova, FCSB și CFR Cluj vor fi, cel mai probabil, în play-off.
În lupta pentru ultimele 2 locuri care asigură calificarea în această fază, Dorinel Munteanu le-a numit pe Dinamo, UTA, Farul și U Cluj.
Totuși, Dorinel Munteanu a precizat că adevărata luptă se va da după pauza competițională de iarnă.
„90% aceleași: Rapid, Craiova, FCSB, CFR. Mai sunt Dinamo, UTA, Farul, U Cluj, echipe care au făcut achiziții. Diferența se va face după pauza de iarnă”, a spus Dorinel Munteanu, citat de golazo.ro.
FCSB, CFR Cluj şi Craiova vor juca în aceeaşi zi!
FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova vor juca în aceeaşi zi! Programul etapei a şaptea din Liga 1 a fost anunţat de LPF. Datorită implicării celor trei echipe în preliminariile cupelor europene, cei de la Liga Profesionistă de fotbal au decis ca formaţiile lui Elias Charalambous şi Mirel Rădoi să joace în aceeaşi zi, una după cealaltă. Balul este deschis de formaţia din Gruia.
Cei de la LPF au anunţat programul etapei a șaptea din Liga 1. Această rundă va avea loc în perioada 22-25 august şi propune dueluri extrem de tari.