Dosar penal pentru tentativă de dare de mită după Dinamo - Craiova: "A aruncat o bancnotă de 200 de lei" - Antena Sport

Partida de pe Arena Națională dintre Dinamo și Universitatea Craiova a fost marcată și de amenzile deja devenite clasice pe care le oferă Jandarmeria. Nu asta a ieșit însă în evidență, ci faptul că un suporter a fost reținut pentru că a încercat să mituiască forțele de ordine, potrivit declarațiilor făcute de jandarmi.

Dinamo și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate derby-ul etapei din Liga 1, scor 1-1, la capătul unui meci în care Alberto Soro și Assad Al Hamlawi și-au trecut numele pe lista marcatorilor. După duelul de pe Arena Națională, Jandarmeria a anunțat că a aplicat 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 31.330 de lei.

Cum s-au împărțit amenzile oferite de jandarmi + Cum s-a deschis dosarul penal

Forțele de ordine au transmis că organizatorul evenimentului, Dinamo, a fost amendat cu 10.000 de lei, î timp ce societatea specializată de pază și protecție s-a ales și ea cu o sancțiune de 20.000 de lei. Finalul meciului dintre alb-roșii și Univ. Craiova a fost unul extrem de tensionat. Suporterii de la Tribuna 1 au aruncat cu un obiect înspre Istvan Kovacs, după care unul dintre ei l-a înjurat pe Ștefan Baiaram.

Până la suma totală de 31.330 de lei, Jandarmeria a mai acordat probabil amenzi persoanelor fizice în valoare de 1.330 de lei. De asemenea, forțele de ordine au transmis că doi suporteri au fost interziși pe stadion timp de șase luni, dar și că o persoană a fost reținută pentru tentativă de dare de mită.

Potrivit declarațiilor făcute de jandarmi, un bărbat care a refuzat să comunice cu forețele de ordine a încercat să le mituiască: “Unui bărbat i-au fost solicitate datele de identificare de către jandarmi. Acesta a refuzat comunicarea datelor, fiind condus la autospecială, pentru stabilirea identității.