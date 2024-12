„E clar!” Dezvăluiri despre Dan Petrescu direct din vestiarul de la CFR Cluj! Cum se înțelege antrenorul cu elevii săi - Antena Sport

Ciprian Deac, cel mai în vârstă jucător de bază din Liga 1, a făcut dezvăluiri despre Dan Petrescu și modul în care acesta se înțelege cu jucătorii de la CFR Cluj. A venit informații interesante despre tehnicianul echipei din Gruia.

Jucătorul ajuns la 38 de ani a vorbit deschis despre atmosfera din vestiarul celor de la CFR Cluj. Deac a dezvăluit și ce își dorește Dan Petrescu de la jucătorii săi.

Ciprian Deac a făcut dezvăluiri despre Dan Petrescu, antrenorul de la CFR Cluj

Jucătorul de la CFR Cluj a dezvăluit că Dan Petrescu apreciază jucătorii care sunt profesioniști și care dau totul pe teren. Ciprian Deac a dat și asigurări că antrenorul echipei se înțelege bine cu toți jucătorii.

De asemenea, Ciprian Deac a spus că „secretul” din spatele unei relații bune cu un antrenor este munca.

„Eu am avut o relație bună cu toți antrenorii. Tot timpul am spus că dacă îți vezi de treabă, vii la antrenament, muncești, dai sută la sută. La meciuri la fel, nu are nimeni ce să-ți reproșeze. Greșeli, toată lumea greșește, dar atâta timp cât se vede o dorință și vrei să dai totul, nu poate nimeni să-ți reproșeze.