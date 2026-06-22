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E gata: FCSB i-a decis viitorul lui Dennis Politic!

Mihai Alecu Publicat: 22 iunie 2026, 17:12

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E gata: FCSB i-a decis viitorul lui Dennis Politic!

Dennis Politic ar putea pleca de la FCSB. Foto: Sport Pictures

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Dennis Politic a făcut trecerea de la Dinamo la FCSB în vara trecută, atunci când Gigi Becali a insistat pentru transferul său şi a oferit un milion de euro rivalei, plus Alexandru Musi.

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Fotbalistul de bandă a fost mai degrabă o dezamăgire, iar în iarnă a mers împrumut la Hermannstadt, cu care a ajuns în liga secundă. Acum, acestarevine la trupa roş-albastră, însă nu pentru mult timp.

Dennis Politic, aproape de plecarea de la FCSB

Se pare că Gigi Becali nu-l mai vrea în lotul echipei, în principal din cauza salariului mare, care este considerat mult prea ridicat în comparaţie cu ceea ce aduce acesta în tricoul celor de la FCSB. Politic câştigă lunar 20.000 de euro din contractul cu formaţia bucureşteană şi înţelegerea expiră abia în vara anului 2029.

În această zile se caută o soluţie pentru ca fostul căpitan de la Dinamo să fie cedat, însă momentan nu există vreo propunere clară pe adresa echipei, notează GSP. O revenire la echipa alb-roşie este exclusă, Andrei Nicolescu declarând public că nu se pune problema unei astfel de afaceri. Chiar şi fanii au fost vocali în duelurile din sezonul trecut, în care l-au huiduit copios pe fotbalistul care aparţine de FCSB.

FCSB caută întăriri pentru zona ofensivă

Forma arătată de Tavi Popescu în finalul sezonului trecut le-a dat speranţe celor de la FCSB, însă cu toate acestea sunt dorite întăriri în compartimentul ofensiv. Anderson Ceara era ca şi transferat la formaţia bucureşteană, însă în cele din urmă mutarea a picat după ce s-au descoperit probleme la vizita medicală.

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Alt semn de întrebare este în privinţa lui Florin Tănase, cel care ar avea discuţii cu echipe din China, care i-ar oferi un salariu mult peste cel de la FCSB. De asemenea, Gigi Becali insistă pentru aducerile lui Florinel Coman şi Denis Drăguş, însă rămâne de văzut dacă o să reuşească să-i convingă pe cei doi.

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