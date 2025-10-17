Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"E imatur. Nu trebuia să se bage". Mirel Rădoi, taxat după răbufnirea la adresa lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “E imatur. Nu trebuia să se bage”. Mirel Rădoi, taxat după răbufnirea la adresa lui Mircea Lucescu

“E imatur. Nu trebuia să se bage”. Mirel Rădoi, taxat după răbufnirea la adresa lui Mircea Lucescu

Publicat: 17 octombrie 2025, 14:40

Comentarii
E imatur. Nu trebuia să se bage. Mirel Rădoi, taxat după răbufnirea la adresa lui Mircea Lucescu

Profimedia

Mirel Rădoi a fost taxat de Robert Niţă după răbufnirea la adresa lui Mircea Lucescu. Antrenorul Universităţii Craiova l-a atacat pe selecţioner pentru faptul că l-a sunat pe Gigi Becali înainte de FCSB – Universitatea Craiova 1-0, meci disputat înaintea pauzei pentru echipele naţionale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Robert Niţă consideră însă că Mirel Rădoi a dat dovadă de imaturitate prin declaraţiile dure oferite, fiind de părere că antrenorul nu ar fi trebuit să intervină în acest scandal.

Mirel Rădoi, taxat după răbufnirea la adresa lui Mircea Lucescu

De asemenea, fostul jucător al Rapidului a declarat că cei din conducerea Universităţii Craiova ar fi fost îndreptăţiţi să iasă la atac, fără ca Rădoi să-l atace pe selecţioner. Niţă este de părere că aceste declaraţii dure se vor întoarce împotriva antrenorului oltenilor.

“Știind cum trăiește Rădoi fotbalul, mi se pare normal. Din postura de antrenor al Craiovei, nu cred că ar fi trebuit să intre el în discuțiile astea și cred că patronul sau clubul ar fi trebuit să ia atitudine. E imatur. Nu trebuia să se bage Mirel. E un antrenor tânăr, merge la 7 dimineața în baza de pregătire.

E clar, îl deranjează, îl macină și trage un semnal de alarmă că nu e normal ca selecționerul unei țări să sune un patron ca să-i ureze baftă. Greșește și nea Mircea, că e sincer. Gigi Becali l-a dat de gol. E clar că e deranjant pentru Rădoi. Îi avea pe Screciu și pe Baiaram la națională, nu trebuia să facă asta.

Reclamă
Reclamă

Se va întoarce împotriva lui. Cu siguranță, dacă nu apar rezultate, se va găsi cineva care îi va spune că, în loc să pregătească meciul, a stat să printeze articole”, a declarat Robert Niţă, conform fanatik.ro.

Ce a spus Mirel Rădoi despre Mircea Lucescu

Mirel Rădoi a lansat o serie de atacuri la adresa lui Mircea Lucescu, după ce selecţionerul de 80 de ani l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes în meciul cu Universitatea Craiova, câştigat de FCSB, cu 1-0.

“Chiar aici am primit un link în care eu nu am crezut până nu am verificat singur că un selecţioner al României poate avea o astfel de declaraţie în care sună un alt patron şi spune că şi-ar dori ca o echipă să câştige în faţa alteia. Pentru mine e ceva şocant şi mă rezum la lucrurile astea. Se pare că este normal. Se pare că este normal.

Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRRRomânii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR
Reclamă

V-am spus, eu am primit linkul, am citit şi până nu am intrat singur să scot această declaraţie… Eu nu am mai întâlnit aşa ceva până în ziua de azi. Înţeleg că susţii o echipă, dar nu poţi să o faci aşa pe faţă, nu poţi să ieşi să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivaţi, când tu ai jucători şi de la cealaltă echipă. Mergem înainte, v-am spus e încă un lucru pe care îl vom folosi ca motivaţie pentru jucători. Toate lucrurile astea nu vor face decât să ne întârească”, a spus Mirel Rădoi, la conferinţa de presă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
Observator
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
O nouă plecare de la CFR Cluj, după 2-2 cu Csikszereda! Anunțul făcut în direct
Fanatik.ro
O nouă plecare de la CFR Cluj, după 2-2 cu Csikszereda! Anunțul făcut în direct
15:03
Gigi Becali, intervenţie în scandalul dintre finul Rădoi şi Mircea Lucescu: “Nu te mai face atotștiutorul, vezi-ți de curtea ta!”
14:15
“Mă denigrează”. Mircea Lucescu, replică dură după atacul lui Mirel Rădoi: “Am greşit când am spus că-l stimez”
13:57
Elias Charalambous, reacţie fermă despre atacul lui Mirel Rădoi la adresa lui Mircea Lucescu: “Am vreo dovadă?”
13:24
Preşedintele fostei echipe a lui Florin Bratu a fost împuşcat mortal în faţa casei
13:14
Charles Leclerc vrea pe podium cu Ferrari în Marele Premiu al Statelor Unite: “A trecut ceva timp”
13:03
Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 2 VIDEORomânia a învins Serbia şi la masculin şi la feminin! Tricolorii şi tricolorele, în sferturi la European 3 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial 4 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: “Se uită Meme” 5 Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda – CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor 6 Robert Ilyeș l-a desființat, după 2-2 cu CFR: „Nu se poate așa ceva! Primul tren și trimis la Budapesta”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”