"E imatur. Nu trebuia să se bage". Mirel Rădoi, taxat după răbufnirea la adresa lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Mirel Rădoi a fost taxat de Robert Niţă după răbufnirea la adresa lui Mircea Lucescu. Antrenorul Universităţii Craiova l-a atacat pe selecţioner pentru faptul că l-a sunat pe Gigi Becali înainte de FCSB – Universitatea Craiova 1-0, meci disputat înaintea pauzei pentru echipele naţionale.
Robert Niţă consideră însă că Mirel Rădoi a dat dovadă de imaturitate prin declaraţiile dure oferite, fiind de părere că antrenorul nu ar fi trebuit să intervină în acest scandal.
De asemenea, fostul jucător al Rapidului a declarat că cei din conducerea Universităţii Craiova ar fi fost îndreptăţiţi să iasă la atac, fără ca Rădoi să-l atace pe selecţioner. Niţă este de părere că aceste declaraţii dure se vor întoarce împotriva antrenorului oltenilor.
“Știind cum trăiește Rădoi fotbalul, mi se pare normal. Din postura de antrenor al Craiovei, nu cred că ar fi trebuit să intre el în discuțiile astea și cred că patronul sau clubul ar fi trebuit să ia atitudine. E imatur. Nu trebuia să se bage Mirel. E un antrenor tânăr, merge la 7 dimineața în baza de pregătire.
E clar, îl deranjează, îl macină și trage un semnal de alarmă că nu e normal ca selecționerul unei țări să sune un patron ca să-i ureze baftă. Greșește și nea Mircea, că e sincer. Gigi Becali l-a dat de gol. E clar că e deranjant pentru Rădoi. Îi avea pe Screciu și pe Baiaram la națională, nu trebuia să facă asta.
Se va întoarce împotriva lui. Cu siguranță, dacă nu apar rezultate, se va găsi cineva care îi va spune că, în loc să pregătească meciul, a stat să printeze articole”, a declarat Robert Niţă, conform fanatik.ro.
Ce a spus Mirel Rădoi despre Mircea Lucescu
Mirel Rădoi a lansat o serie de atacuri la adresa lui Mircea Lucescu, după ce selecţionerul de 80 de ani l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes în meciul cu Universitatea Craiova, câştigat de FCSB, cu 1-0.
“Chiar aici am primit un link în care eu nu am crezut până nu am verificat singur că un selecţioner al României poate avea o astfel de declaraţie în care sună un alt patron şi spune că şi-ar dori ca o echipă să câştige în faţa alteia. Pentru mine e ceva şocant şi mă rezum la lucrurile astea. Se pare că este normal. Se pare că este normal.
V-am spus, eu am primit linkul, am citit şi până nu am intrat singur să scot această declaraţie… Eu nu am mai întâlnit aşa ceva până în ziua de azi. Înţeleg că susţii o echipă, dar nu poţi să o faci aşa pe faţă, nu poţi să ieşi să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivaţi, când tu ai jucători şi de la cealaltă echipă. Mergem înainte, v-am spus e încă un lucru pe care îl vom folosi ca motivaţie pentru jucători. Toate lucrurile astea nu vor face decât să ne întârească”, a spus Mirel Rădoi, la conferinţa de presă.
