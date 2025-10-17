"E imatur. Nu trebuia să se bage". Mirel Rădoi, taxat după răbufnirea la adresa lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Mirel Rădoi a fost taxat de Robert Niţă după răbufnirea la adresa lui Mircea Lucescu. Antrenorul Universităţii Craiova l-a atacat pe selecţioner pentru faptul că l-a sunat pe Gigi Becali înainte de FCSB – Universitatea Craiova 1-0, meci disputat înaintea pauzei pentru echipele naţionale.

Robert Niţă consideră însă că Mirel Rădoi a dat dovadă de imaturitate prin declaraţiile dure oferite, fiind de părere că antrenorul nu ar fi trebuit să intervină în acest scandal.

Mirel Rădoi, taxat după răbufnirea la adresa lui Mircea Lucescu

De asemenea, fostul jucător al Rapidului a declarat că cei din conducerea Universităţii Craiova ar fi fost îndreptăţiţi să iasă la atac, fără ca Rădoi să-l atace pe selecţioner. Niţă este de părere că aceste declaraţii dure se vor întoarce împotriva antrenorului oltenilor.

“Știind cum trăiește Rădoi fotbalul, mi se pare normal. Din postura de antrenor al Craiovei, nu cred că ar fi trebuit să intre el în discuțiile astea și cred că patronul sau clubul ar fi trebuit să ia atitudine. E imatur. Nu trebuia să se bage Mirel. E un antrenor tânăr, merge la 7 dimineața în baza de pregătire.

E clar, îl deranjează, îl macină și trage un semnal de alarmă că nu e normal ca selecționerul unei țări să sune un patron ca să-i ureze baftă. Greșește și nea Mircea, că e sincer. Gigi Becali l-a dat de gol. E clar că e deranjant pentru Rădoi. Îi avea pe Screciu și pe Baiaram la națională, nu trebuia să facă asta.