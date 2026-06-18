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E oficial. CFR Cluj i-a anunţat transferul: “Până în iulie 2028”

Radu Constantin Publicat: 18 iunie 2026, 16:36

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E oficial. CFR Cluj i-a anunţat transferul: Până în iulie 2028

CFR Cluj / Colaj Antena Sport

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Marian Huja a fost achiziţionat de CFR Cluj, după ce astăzi i-a fost plătită clauza – în valoare de 250.000 de euro – iar jucătorul a fost transferat defintiv.

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El se afla sub formă de împrumut în Ardeal, iar oficialii au decis să-l păstreze. Marian Huja a semnat astfel cu CFR Cluj un contract întins pe două sezoane, valabil până în iulie 2028.

”Am activat clauza lui Huja și i-am și prelungit contractul cu doi ani. Mai are până în iulie 2028 contract”, a spus Iuliu Mureșan.

Marian Huja a fost adus sub formă de împrumut de la Pogon Szczecin, iar la CFR Cluj a reuşit să se impună. El a evoluat în 12 meciuri pentru CFR. Transfermarkt l-a evaluat pe fundaşul central al ardelenilor la 1,5 milioane de euro.

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