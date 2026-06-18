4 transferuri la CFR Cluj. Iuliu Mureşan, anunţ de senzaţie: “Vom fi puternici”

CFR Cluj este una dintre formaţiile care speră la câştigarea campionatului în noul sezon, iar Antonio Folha va avea o misiune dificilă în contextul în care lotul grupării din Gruia o să aibă parte de modificări importante.
Preşedintele trupei ardelene, Iuliu Mureşan, a făcut un anunţ important cu privire la planul de mercato pe care echipa clujeană îl are.
Iuliu Mureşan anunţă transferuri la CFR Cluj: “Am trimis 4 oferte!”
Cei de la CFR Cluj sunt gata să aducă 4 jucători, spune Iuliu Mureşan, cel care dezvăluie că au fost trimise propunerile şi acestea, cel mi probabil, vor fi acceptate. Oficialul trupei ardelene spune că aceste mutări vor face din nou ca echipa să fie una puternică, la fel ca în trecut.
“Atmosfera este una foarte bună. Jucătorii sunt toți integrați, antrenamentele sunt intense, așa cum îmi place mie. Este a 4-a zi de antrenamente și totul este foarte bine. O să mai vină jucători. Să sperăm că se vor adapta repede.
Chiar astăzi am trimis patru oferte oficiale și deja am discutat. Peste 90% vor veni toți. Îi vom avea în cantonament pe toți. Vom fi puternici, așa cum ne place nouă”, a spus Iuliu Mureşan pentru Digi Sport.
Plecat de la CFR Cluj, Alibek Aliev a semnat cu marea rivală
Doi dintre jucătorii care au plecat de la CFR Cluj în această vară o să continue în Liga 1. Alibek Aliev a semnat cu Universitatea Cluj, asta după ce Ioan Varga a fost critic la adresa sa după a fost reziliată înţlegerea dintre club şi atacant.
De asemenea, Mohamed Kamara a ales şi el să joace la anul tot în Liga 1. Extrem care a impresionat la CFR Cluj a fost cerut de Daniel Pancu, la Rapid, iar şefii grupării giuleştene s-au conformat şi l-au convins pe acesta să semneze din postura de fotbalist liber de contract.
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