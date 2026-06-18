4 transferuri la CFR Cluj. Iuliu Mureşan, anunţ de senzaţie: “Vom fi puternici”

CFR Cluj este una dintre formaţiile care speră la câştigarea campionatului în noul sezon, iar Antonio Folha va avea o misiune dificilă în contextul în care lotul grupării din Gruia o să aibă parte de modificări importante.

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Preşedintele trupei ardelene, Iuliu Mureşan, a făcut un anunţ important cu privire la planul de mercato pe care echipa clujeană îl are.

Iuliu Mureşan anunţă transferuri la CFR Cluj: “Am trimis 4 oferte!”

Cei de la CFR Cluj sunt gata să aducă 4 jucători, spune Iuliu Mureşan, cel care dezvăluie că au fost trimise propunerile şi acestea, cel mi probabil, vor fi acceptate. Oficialul trupei ardelene spune că aceste mutări vor face din nou ca echipa să fie una puternică, la fel ca în trecut.

“Atmosfera este una foarte bună. Jucătorii sunt toți integrați, antrenamentele sunt intense, așa cum îmi place mie. Este a 4-a zi de antrenamente și totul este foarte bine. O să mai vină jucători. Să sperăm că se vor adapta repede.

Chiar astăzi am trimis patru oferte oficiale și deja am discutat. Peste 90% vor veni toți. Îi vom avea în cantonament pe toți. Vom fi puternici, așa cum ne place nouă”, a spus Iuliu Mureşan pentru Digi Sport.