Echipa FCSB-ului la meciul cu Petrolul! Surprizele pregătite de Gigi Becali - Antena Sport

Alexandru Stoian (17 ani) va fi titular sâmbătă, la meciul pe care FCSB îl va disputa pe teren propriu cu Petrolul. Meciul FCSB – Petrolul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din informaţiile AntenaSport, Gigi Becali (67 de ani) a decis ca FCSB să joace fără închizător cu Petrolul. Având mare nevoie de victorie, FCSB va miza totul pe cartea atacului.

Echipa FCSB-ului la meciul cu Petrolul

FCSB (4-3-3): Târnovanu – Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic – Cisotti, Tănase, Olaru – Miculescu, Stoian, Tavi Popescu

FCSB este pe locul 9 în Liga 1 înainte de meciul cu Petrolul. Campioana ultimelor două sezoane are 20 de puncte, fiind la 5 lungimi în spatele ultimei echipe aflate pe loc de play-off, Farul.

În tur FCSB a învins-o cu 1-0 pe Petrolul, singurul gol fiind marcat de Florin Tănase. Petrolul nu a mai fost învinsă în campionat de pe 27 septembrie, atunci când a fost învinsă acasă de Rapid, scor 0-1. “Lupii galbeni” au şi ei mare nevoie de puncte înaintea duelului cu FCSB, fiind pe locul 14, poziţie de baraj. Petrolul a acumulat 15 puncte în 16 etape.