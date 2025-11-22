Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Echipa FCSB-ului la meciul cu Petrolul! Surprizele pregătite de Gigi Becali - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Echipa FCSB-ului la meciul cu Petrolul! Surprizele pregătite de Gigi Becali
EXCLUSIV

Echipa FCSB-ului la meciul cu Petrolul! Surprizele pregătite de Gigi Becali

Publicat: 22 noiembrie 2025, 13:09

Comentarii
Echipa FCSB-ului la meciul cu Petrolul! Surprizele pregătite de Gigi Becali

Jucătorii FCSB-ului, înaintea unui meci / Profimedia Images

Alexandru Stoian (17 ani) va fi titular sâmbătă, la meciul pe care FCSB îl va disputa pe teren propriu cu Petrolul. Meciul FCSB – Petrolul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din informaţiile AntenaSport, Gigi Becali (67 de ani) a decis ca FCSB să joace fără închizător cu Petrolul. Având mare nevoie de victorie, FCSB va miza totul pe cartea atacului.

Echipa FCSB-ului la meciul cu Petrolul

  • FCSB (4-3-3): Târnovanu – Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic – Cisotti, Tănase, Olaru – Miculescu, Stoian, Tavi Popescu

FCSB este pe locul 9 în Liga 1 înainte de meciul cu Petrolul. Campioana ultimelor două sezoane are 20 de puncte, fiind la 5 lungimi în spatele ultimei echipe aflate pe loc de play-off, Farul.

În tur FCSB a învins-o cu 1-0 pe Petrolul, singurul gol fiind marcat de Florin Tănase. Petrolul nu a mai fost învinsă în campionat de pe 27 septembrie, atunci când a fost învinsă acasă de Rapid, scor 0-1. “Lupii galbeni” au şi ei mare nevoie de puncte înaintea duelului cu FCSB, fiind pe locul 14, poziţie de baraj. Petrolul a acumulat 15 puncte în 16 etape.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Observator
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Afacerea care l-a adus mereu pe linia de plutire pe milionarul român cu 9 copii: ”Anii te fac să gândești altfel”
Fanatik.ro
Afacerea care l-a adus mereu pe linia de plutire pe milionarul român cu 9 copii: ”Anii te fac să gândești altfel”
12:50
Ousmane Dembele a revenit la antrenamentele lui PSG. Veste bună pentru francezi înaintea confruntării cu Tottenham
12:37
“Am plâns două zile, eram lat” Florin Bratu, dezvăluiri despre decizia care l-a dărâmat, luată de Victor Piţurcă
12:18
Încredere totală pentru noua „perlă” de la FCSB: „Va fi un jucător important pentru echipa națională”
11:56
UTA – U Cluj LIVE SCORE (15:00). Arădenii țintesc a treia victorie consecutivă. Echipele probabile
11:55
Jose Mourinho s-a enervat după ce Benfica s-a chinuit cu o echipă de liga a 3-a în Cupă: “Jucătorii mă trădează”
11:37
Max Verstappen, după calificările din Las Vegas: „E ca și cum ai pilota pe gheață”
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc 2 Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei 3 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 4 Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” 5 Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați 6 Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor