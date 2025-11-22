Echipa FCSB-ului la meciul cu Petrolul! Surprizele pregătite de Gigi Becali - Antena Sport

Alexandru Stoian (17 ani) va fi titular sâmbătă, la meciul pe care FCSB îl va disputa pe teren propriu cu Petrolul. Meciul FCSB – Petrolul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 20:30.
Din informaţiile AntenaSport, Gigi Becali (67 de ani) a decis ca FCSB să joace fără închizător cu Petrolul. Având mare nevoie de victorie, FCSB va miza totul pe cartea atacului.
Echipa FCSB-ului la meciul cu Petrolul
- FCSB (4-3-3): Târnovanu – Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic – Cisotti, Tănase, Olaru – Miculescu, Stoian, Tavi Popescu
FCSB este pe locul 9 în Liga 1 înainte de meciul cu Petrolul. Campioana ultimelor două sezoane are 20 de puncte, fiind la 5 lungimi în spatele ultimei echipe aflate pe loc de play-off, Farul.
În tur FCSB a învins-o cu 1-0 pe Petrolul, singurul gol fiind marcat de Florin Tănase. Petrolul nu a mai fost învinsă în campionat de pe 27 septembrie, atunci când a fost învinsă acasă de Rapid, scor 0-1. “Lupii galbeni” au şi ei mare nevoie de puncte înaintea duelului cu FCSB, fiind pe locul 14, poziţie de baraj. Petrolul a acumulat 15 puncte în 16 etape.
