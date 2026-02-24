Fostul antrenor al lui George Puşcaş, verdict despre transferul la Dinamo: "Nu îi va fi deloc uşor" - Antena Sport

George Puşcaş va fi prezentat la Dinamo, după ce a trecut vizita medicală, iar clubul şi fotbalistul au ajuns la un acord legat de transfer. Totuşi, Puşcaş nu a mai jucat de opt luni.

Fostul lui antrenor de la naţionala României, Daniel Isăilă, crede că la Dinamo va exista presiunea rezultatelor, iar George Puşcaş va avea viaţă grea, în contextul în care nu este bine pregătit fizic.

„George Puşcaş este jucător de echipă naţională. Are un CV destul de bun, a jucat la multe echipe în străinătate şi la unele chiar s-a impus. A jucat chiar foarte bine prin Italia. Acum traversează un moment delicat, nu îi va fi deloc uşor. Este greu fără meciuri oficiale în picioare.

„Ambiţiile sunt mari la Dinamo. Nu ştiu câtă răbdare va fi. Va intra direct în focuri. Ambiţiile sunt mari la Dinamo şi sunt convins că se vor bate la campionat. Presiunea şi aşteptările vor fi uriaşe pentru el. Va fi interesant să vedem cum va gestiona această presiune.

Rămâne de văzut şi cum va recupera acest handicap reprezentat de lipsa meciurilor. Cât te-ai antrena tu separat, nu este acelaşi lucru ca o echipă”, a declarat Daniel Isăilă pentru Digi Sport.