Elias Charalambous, detalii de ultimă oră despre accidentarea lui Adrian Șut: "Vorbim cu medicii!" - Antena Sport

„Risto a jucat fenomenal. Azi am avut o discuție legată de prelungirea contractului, el are până în iarnă. Suntem foarte aproape de a prelungi, am ajuns la un numitor comun. Este vorba doar de perioadă, sper ca mâine să rezolvăm problema asta. Îmi doresc din toată inima să rămână. Este și a fost Top 3, inclusiv ca importanță în vestiar. Este un băiat admirabil. Mi-aș dori să rămână și în cadrul clubului, caut de mult timp un director sportiv”, a spus Mihai Stoica la primasport.ro.

Mihai Stoica a vorbit şi despre prestaţia echipei din partida cu Maccabi Tel Aviv. FCSB a terminat la egalitate, dar a ratat câteva ocazii uriaşe de a marca.

„Nu prea i-am văzut, i-am văzut pe ai noștri. Sunt încântat de felul cum ne-am prezentat. Nu am mai văzut o echipă care să se prezinte într-o competiție așa importantă cu o asemenea atitudine de la cea cu Bourceanu și Pintilii. Nu am jucat rău până la gol, însă după acesta, am avut o ocazie la trei minute.

Am jucat foarte bine. A fost o mărturie: echipa asta poate în Europa, aveam dubii mari. Crețu are 35 ani, dar nu are experiență în Europa, spre exemplu. Popa încă nu își găsește cadența pentru echipa asta, dar împotriva unor adversari atât de valoroși. Am avut foarte multe ocazii”, a mai spus oficialul de la FCSB.