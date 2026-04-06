Elias Charalambous revine la fosta echipă? A fost surprins în tribune la ultimul meci

Radu Constantin Publicat: 6 aprilie 2026, 16:33

Mirel Rădoi şi Elias Charalambous / Sport Pictures

Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB după ce echipa a ajuns în play-out. Rămas fără angajament, fostul antrenor al bucureştenilor ar urma să antreneze în Cipru.

Elias Charalambous a fost surprins, duminică, la partida dintre Ethnikos și Anorthosis, scor 1-0, din cadrul play-out-ului din campionatul Ciprului.

Fostul antrenor de la FCSB a pregătit-o pe Ethnikos în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021. Atunci a fost prima lui experienţă ca antrenor pricipal. Pe banca celor de la Ethnikos, Charalambous a stat timp de 41 de meciuri. Fostul tehnician a semnat apoi cu Doxa Katokopias, de unde a ajuns în cele din urmă la FCSB.

Adus în martie 2023 la FCSB, Elias Charalambous nu a devenit doar cel mai longeviv antrenor de când Gigi Becali e patron, dar și unul dintre cei mai de succes. A cucerit două titluri de campion, performanță reușită doar de Laurențiu Reghecampf. A mai cucerit o Cupă și a dus echipa în primăvara europeană, ajungând în optimile Europa League.

