Elias Charalambous strigă "adunarea" la FCSB înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova: "Nu există favorite" - Antena Sport

Elias Charalambous a suținut astăzi, sâmbătă, conferința de presă premergătoare partidei contra Universității Craiova, din etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul cipriot a vorbit despre șansele la vitorie, despre absențele pe care le are înaintea duelului de pe Arena Națională, dar și despre nevoia disperată de victorie.

La partida de mâine, Charalambous consideră că nicio formație nu este favorită, făcând abstracție de la pozițiile din clasament ale celor două cluburi. Cât despre accidentați, tehnicianul roș-albaștrilor a anunțat că nu se va putea baza pe serviciile lui Daniel Graovac și Malcom Edjouma, cel din urmă accidentat după duelul cu Young Boys Berna din Europa League.

Elias Charalambous: “Sunt sigur că suporterii noștri vor fi alături de noi”

“Nu cred că vreo echipă are avantaje sau dezavantaje. Ambele am jucat joi, ambele avem loturi valoroase, șansele sunt 50-50. Nu există favorite în astfel de meciuri, eu așa văd acest duel. Cel mai important pentru noi este că vom juca acasă, vom avea suporterii alături de noi.

Înfruntăm poate cea mai bună echipă din acest an, dar am demonstrat că putem juca bine în derby-uri și mâine vrem să o facem din nou. Edjouma și Graovac nu vor juca cu siguranță. Restul jucătorilor sunt OK. Miculescu se va antrena astăzi și vom vedea cum se simte.

Sunt sigur că suporterii noștri vor fi alături de noi, mai sunt multe ore până mâine. Ca să aducem toți fanii înapoi, trebuie să câștigăm meciuri. Dacă vom învinge Craiova, se vor întoarce mai mulți la următoarele meciuri.