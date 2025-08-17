Elvir Koljic, dublă de vis în Rapid - FCSB! A marcat cu călcâiul şi a obţinut un punct pentru giuleşteni - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 17 august 2025, 23:27

Elvir Koljic / Sport Pictures

Elvir Koljic a marcat un gol superb în derby-ul dintre Rapid şi FCSB, din etapa a şasea a Ligii 1. Atacantul venit de la Universitatea Craiova, care a putut ajunge şi la campioana României, a înscris cu călcâiul în derby-ul de pe Arena Naţională.

Mihai Lixandru a deschis scorul în prima repriză, după care Daniel Bîrligea, intrat la pauză, a dublat diferenţa. La scurt timp după ce Siyabonga Ngezana a trimis cu o lovitură de cap în transversală, Elvir Koljic a reuşit să înscrie unul dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului din Liga 1.

Elvir Koljic a marcat cu călcâiul în Rapid – FCSB

Jucătorul din Bosnia a redus din diferenţă în minutul 83 al partidei de pe Arena Naţională. Mingea a ajuns în careul lui Ştefan Târnovanu, acolo unde Koljic a reuşit să rămână în posesie, să se desprindă de Siyabonga Ngezana şi să trimită cu călcâiul spre poarta porţii lui Târnovanu.

Mingea s-a dus chiar lângă bară, iar portarul campioanei României nu a mai putut face nimic pentru a opri acest gol.

Acesta este al doilea gol marcat de Elvir Koljic în acest sezon, după ce a mai înscris în meciul din etapa a doua a Ligii 1, în remiza cu CFR Cluj, scor 1-1. Aceasta este abia a treia partidă din Liga 1 în care Koljic evoluează sezonul acesta.

În minutul 90+2, atacantul care a fost la un pas de a semna cu FCSB sezonul trecut a marcat şi golul al doilea, după o gafă uriaşă a lui Siyabonga Ngezana.

