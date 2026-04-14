Emil Boc a jubilat după “U” Cluj – Universitatea Craiova 4-0: “Avem dreptul să visăm”. Imagini cu primarul

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, s-a bucurat din plin de victoria Universității Cluj pe teren propriu contra Craiovei, scor 4-0. Edilul a postat pe contul său un montaj de videoclipuri în care se bucura pentru reușitele trupei lui Bergodi, tabela de marcaj fiind în prim-plan.
Universitatea Cluj a umilit-o pe Universitatea Craiova în ultimul meci al etapei a patra a play-off-ului, duel care a fost decisiv și pentru prima poziție din clasament. “Șepcile roșii” s-au impus cu 4-0 la capătul unui duel care a fost marcat și de eliminarea lui Monday Etim din minutul 20, atunci când scorul era de 1-0 în favoarea trupei lui Bergodi.
Clujenii au bifat a patra victorie din patru meciuri în play-off şi conduc în clasament, cu 39 de puncte. Pe locul secund este Craiova, care are 36 de puncte, iar pe poziţia a treia se află Rapid, cu 32 de puncte.
După meciul de pe Cluj Arena, Emil Boc, fan al formației lui Bergodi, a postat un videoclip în care era surprinsă bucuria sa la reușitele lui “U”. Primarul din Cluj-Napoca nu a ezitat să arate și tabela de marcaj, scorul fiind unul de ținut minte pentru fanii “șepcilor roșii”.
Pe lângă montajul respectiv, fostul prim-ministru a avut și un mesaj de luptă pentru “U” Cluj și a transmis că elevii lui Bergodi pot să creadă în titlu, deși antrenorul nici nu vrea să audă de așa ceva. Boc nu i-a uitat în textul său pe fanii echipei, care au fost într-un număr considerabil pe arenă, și anume 15.116.
“Mulțumim , «U» Cluj!!! Suntem mândri de voi și vă mulțumim pentru seara aceasta magică de pe Cluj Arena! Astăzi sărbătorim, ne bucurăm, de mâine continuăm munca cu aceeași seriozitate și cu același devotament față de brandul «U»!
O victorie uriașă, dar mai este mult… până departe! Visul continuă! Avem dreptul să visăm! Respect, Universitatea Craiova! Cunoaștem și suntem conștienți de valoarea echipei din capitala Băniei! Craiova este și rămâne în cursa pentru titlu!
Mulțumim inegalabilei Galerii a Universității Cluj, mulțumim minunaților suporteri clujeni și mulțumiri, de asemenea, celor care au venit din întreaga Transilvanie! Haide «U», și la bine și la greu“, a scris edilul pe contul său de Facebook.
