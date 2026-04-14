Emil Boc a jubilat după “U” Cluj – Universitatea Craiova 4-0: “Avem dreptul să visăm”. Imagini cu primarul

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, s-a bucurat din plin de victoria Universității Cluj pe teren propriu contra Craiovei, scor 4-0. Edilul a postat pe contul său un montaj de videoclipuri în care se bucura pentru reușitele trupei lui Bergodi, tabela de marcaj fiind în prim-plan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Cluj a umilit-o pe Universitatea Craiova în ultimul meci al etapei a patra a play-off-ului, duel care a fost decisiv și pentru prima poziție din clasament. “Șepcile roșii” s-au impus cu 4-0 la capătul unui duel care a fost marcat și de eliminarea lui Monday Etim din minutul 20, atunci când scorul era de 1-0 în favoarea trupei lui Bergodi.

Clujenii au bifat a patra victorie din patru meciuri în play-off şi conduc în clasament, cu 39 de puncte. Pe locul secund este Craiova, care are 36 de puncte, iar pe poziţia a treia se află Rapid, cu 32 de puncte.

După meciul de pe Cluj Arena, Emil Boc, fan al formației lui Bergodi, a postat un videoclip în care era surprinsă bucuria sa la reușitele lui “U”. Primarul din Cluj-Napoca nu a ezitat să arate și tabela de marcaj, scorul fiind unul de ținut minte pentru fanii “șepcilor roșii”.

Pe lângă montajul respectiv, fostul prim-ministru a avut și un mesaj de luptă pentru “U” Cluj și a transmis că elevii lui Bergodi pot să creadă în titlu, deși antrenorul nici nu vrea să audă de așa ceva. Boc nu i-a uitat în textul său pe fanii echipei, care au fost într-un număr considerabil pe arenă, și anume 15.116.