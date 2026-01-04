Englezii au reacționat imediat, după ce au aflat că Zouma pleacă de la CFR: „O aventură dezastruoasă” - Antena Sport

Anunțat ca o adevărată lovitură de conducerea CFR-ului în septembrie 2025, Kurt Zouma nu a apucat să adune decât patru apariții în tricoul formației patronate de Neluțu Varga.

Deși se zvonea că ar avea un salariu uriaș, francezii de la L’Equipe au scris că fundașul cu peste 200 de meciuri jucate în Premier League nu a încasat niciun ban de când a ajuns la Cluj-Napoca.

Englezii au analizat aventura lui Kurt Zouma la CFR Cluj

Aventura lui Kurt Zouma a fost una scurtă la CFR Cluj. Francezul a adunat din luna septembrie doar patru apariții în tricoul formației din Gruia, având și destul de multe probleme medicale.

Englezii au reacționat imediat după ce au aflat că fostul jucător de la Chelsea și West Ham United va rămâne liber de contract și au catalogat perioada sa în România drept una dezastruoasă.

„Plecarea lui Zouma marchează ceea ce a fost o aventură dezastruoasă pentru internaționalul francez. Fostul jucător de la Chelsea fusese adus la CFR Cluj cu o reputație uriașă.