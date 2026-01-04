Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

L'Equipe, anunț despre situația lui Kurt Zouma la CFR! De ce pleacă starul francez din Gruia - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | L’Equipe, anunț despre situația lui Kurt Zouma la CFR! De ce pleacă starul francez din Gruia

L’Equipe, anunț despre situația lui Kurt Zouma la CFR! De ce pleacă starul francez din Gruia

Daniel Işvanca Publicat: 4 ianuarie 2026, 9:23

Comentarii
LEquipe, anunț despre situația lui Kurt Zouma la CFR! De ce pleacă starul francez din Gruia

Kurt Zouma / SPORT PICTURES

Kurt Zouma are zilele numărate la CFR Cluj, anunțul privind rezilierea contractului urmând să fie făcut în această perioadă de către clubul din Gruia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Francezii de la L’Equipe au venit însă și cu motivul pentru care fotbalistul cu peste 200 de meciuri jucate în Premier League va pleca de la câștigătoarea Cupei României.

Kurt Zouma, neplătit de când a ajuns la CFR Cluj

Kurt Zouma era văzut drept o mare lovitură dată de CFR Cluj, însă venirea francezului s-a dovedit a fi o altă „țeapă” din istoria ardelenilor, care au mai avut nume mari în echipă, fără realizări.

Daniel Stanciu a anunțat recent că cele două părți ar fi reziliat deja contractul, însă L’Equipe vine cu o altă variantă, prin care explică și motivul plecării acestuia de la CFR.

„Fostul fundaș al lui Chelsea, Kurt Zouma, care nu a fost plătit de CFR Cluj, este în proces de reziliere a contractului cu clubul român. Prin urmare, fundașul francez ar trebui să devină liber de contract în următoarele zile”, a scris sursa citată.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Observator
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Dan Petrescu rupe tăcerea! Ce le-a spus englezilor despre boala pe care o are
Fanatik.ro
Dan Petrescu rupe tăcerea! Ce le-a spus englezilor despre boala pe care o are
11:22
FotoFCSB a plecat în Antalya. Ce s-a întâmplat când Tavi Popescu l-a văzut pe Mihai Stoica, după “atacul” oficialului
11:21
Trei milioane de euro pentru starul Rapidului! De unde vine oferta
10:30
“E indispensabil” Daniele De Rossi i-a transmis lui Dan Şucu ce jucător nu trebuie să plece de la Genoa în iarnă
10:26
Suma oferită de Rapid în schimbul lui Marinos Tzionis! Ce mai include propunerea giuleștenilor
10:11
România, o singură reprezentantă rămasă la WTA Brisbane! Jaqueline Cristian, învinsă și ea în primul tur
9:50
Philadelphia 76ers – New York Knicks 130-119 şi Minnesota Timberwolves – Miami Heat 125-115. Spectacol în NBA
Vezi toate știrile
1 Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” 2 Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! 3 FotoStaţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro! 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Rațiu, nou coleg venit de la Atletico Madrid 5 Alex Dobre, transfer în Olanda! Ce club a început negocierile cu Rapid 6 Rapid pregătește o lovitură de proporții în această iarnă! Cine este fotbalistul dorit de Costel Gâlcă
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”