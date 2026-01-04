L'Equipe, anunț despre situația lui Kurt Zouma la CFR! De ce pleacă starul francez din Gruia - Antena Sport

Kurt Zouma are zilele numărate la CFR Cluj, anunțul privind rezilierea contractului urmând să fie făcut în această perioadă de către clubul din Gruia.

Francezii de la L’Equipe au venit însă și cu motivul pentru care fotbalistul cu peste 200 de meciuri jucate în Premier League va pleca de la câștigătoarea Cupei României.

Kurt Zouma, neplătit de când a ajuns la CFR Cluj

Kurt Zouma era văzut drept o mare lovitură dată de CFR Cluj, însă venirea francezului s-a dovedit a fi o altă „țeapă” din istoria ardelenilor, care au mai avut nume mari în echipă, fără realizări.

Daniel Stanciu a anunțat recent că cele două părți ar fi reziliat deja contractul, însă L’Equipe vine cu o altă variantă, prin care explică și motivul plecării acestuia de la CFR.

„Fostul fundaș al lui Chelsea, Kurt Zouma, care nu a fost plătit de CFR Cluj, este în proces de reziliere a contractului cu clubul român. Prin urmare, fundașul francez ar trebui să devină liber de contract în următoarele zile”, a scris sursa citată.