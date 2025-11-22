Eugen Neagoe l-a certat pe la Tavi Popescu şi trebuia sancţionat! Marius Avram: "Comportament nesportiv" - Antena Sport

Închide meniul
Eugen Neagoe l-a certat pe la Tavi Popescu şi trebuia sancţionat! Marius Avram: “Comportament nesportiv”

Radu Constantin Publicat: 22 noiembrie 2025, 22:11

Comentarii
Eugen Neagoe l-a certat pe Octavian Popescu, la FCSB – Petrolul! Concret, Popescu a primit un brânci serios din partea lui Jyry, iar Szabolcs Kovacs a dictat imediat lovitură liberă pentru FCSB.

Eugen Neagoe a considerat că Popescu exagerează şi a mers spre el pentru a-l certa. Şi Popescu a reacţionat. Spiritele au fost calmate de Florin Tănase. Într-o situaţie similară, dar la un meci european, Mirel Rădoi a fost trimis în tribune. El mai avea un galben.

Marius Avram crede că şi în această situaţie, centralul trebuie să-i dea cartonaş galben lui Neagoe.

”În mod normal, un antrenor care se duce la un jucător advers, care este pe jos și are loc o confruntare chiar și verbală, în mod normal trebuie sancționat cu cartonaș galben. Asta este o formă de comportament nesportiv al unui antrenor către un jucător advers. Este permis să-ți mai cerți propriii jucători, dar jucătorii adverși nu”, a spus Marius Avram, pentru digisport.ro.

