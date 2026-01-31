Ștefan Baiaram e OUT de la meciul cu Farul. Filipe Coelho a confirmat vestea proastă - Antena Sport

Închide meniul
Ștefan Baiaram e OUT de la meciul cu Farul. Filipe Coelho a confirmat vestea proastă

Andrei Nicolae Publicat: 31 ianuarie 2026, 17:48 / Actualizat: 31 ianuarie 2026, 18:48

Ştefan Baiaram / Profimedia

Ștefan Baiaram nu va fi prezent pe teren în tricoul Universității Craiova la partida cu Farul din etapa cu numărul 24 din Liga 1. Atacantul oltenilor încă se recuperează după ce s-a accidentat runda trecută contra Botoșaniului, atunci când a suferit o entorsă.

Baiaram, cel mai bun jucător al Universității Craiova din acest sezon, va rata partida cu Farul care se va disputa duminică, de la ora 17:15. După ce informația fanatik.ro anunțase că jucătorul de profil ofensiv nu va fi prezent la duelul de la Ovidiu, Filipe Coelho a confirmat vestea.

Baiaram nu joacă în Univ. Craiova – Farul

Legat de Ștefan Baiaram…nu va fi în teren mâine, la meciul cu Farul“, a spus Coelho la conferința de presă. În minutul 64 al duelului dintre Craiova și Botoșani, fotbalistul de 23 a sărit la cap, iar în momentul în care a aterizat s-a prăbușit la pământ.

Baiaram a fost nevoit să fie schimbat de Coelho, iar după meci anunța că este vorba de o entorsă. Potrivit sursei citate anterior, fotbalistul a reluat pregătirea, dar s-a antrenat separat, semn că problema sa nu este totuși una atât de serioasă.

În acest sezon, Ştefan Baiaram a evoluat în 32 de partide pentru Universitatea Craiova. El a marcat 11 goluri şi a oferit 4 pase de gol.

18:32
