A avut loc marea împăcare dintre Denis Alibec și Peluza Nord! Ce s-a întâmplat după FCSB – Bologna 1-2 - Antena Sport

A avut loc marea împăcare dintre Denis Alibec și Peluza Nord! Ce s-a întâmplat după FCSB – Bologna 1-2

Publicat: 23 octombrie 2025, 22:27

Comentarii
Denis Alibec / Sport Pictures

Denis Alibec a intrat în război cu Peluza Nord, după înfrângerea rușinoasă suferită de FCSB în fața nou-promovatei Metaloglobus. Înaintea meciului cu Bologna din Europa League, Gigi Becali anunța că nu îl va mai introduce pe atacant, dacă acesta va fi înjurat de suporteri.

Tot Becali a dezvăluit că Denis Alibec urma să discute cu Mihai Stoica și Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, pentru ca această situație tensionată să ia sfârșit.

A avut loc marea împăcare dintre Denis Alibec și Peluza Nord, după FCSB – Bologna

Așa cum anunțase încă de miercuri seară Mihai Stoica, a avut loc marea împăcare dintre Denis Alibec și Peluza Nord. Chiar dacă președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB anunța că această împăcare va avea loc înaintea meciului, atacantul de 34 de ani a mers la galerie la finalul meciului. Potrivit digisport.ro, el a și primit o eșarfă roș-albastră din partea fanilor.

Chiar și în aceste condiții, Denis Alibec nu a fost titular pentru meciul contra formației din Serie A, în atac fiind preferat din primul minut Mamadou Thiam.

Revenit vara aceasta la FCSB, Denis Alibec are 10 meciuri disputate în toate competițiile pentru campioana României în acest sezon, fără gol marcat. De menționat și că atacantul de 34 de ani a ratat 11 partide în actualul sezon din cauza accidentărilor.

  • 600.000 de euro este cota de piață a lui Denis Alibec
Comentarii


