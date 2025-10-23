Daniel Bîrligea, convins că s-a produs o mare eroare de arbitraj în FCSB - Bologna: "N-a vrut nici să verifice" - Antena Sport

Daniel Bîrligea a declarat, joi seară, după meciul cu Bologna, pierdut de FCSB cu scorul de 1-2, că echipa sa ar fi putut să obţină măcar o remiză.

El a precizat că FCSB ar fi trebuit să beneficieze de un penalty. Gigi Becali, patronul echipei, a comentat și el maniera de arbitraj de joi seara și a răbufnit.

Discursul lui Daniel Bîrligea după meci

“Cred că se putea mai mult, puteam să facem mai bine anumite faze. Cu ceva noroc poate puteam să aducem măcar un punct. Am luat două goluri prea rapide în prima repriză şi asta ne-a dezechilibrat.

Cred că a fost sută la sută penalty, dar nu a vrut nici să verifice. Asta este… Am cerut şi pe final de meci respect pentru echipa noastră, dar văd că în Europa nu prea ne ajută VAR-ul, arbitrajul… nu prea ni le dă.

Este o perioadă foarte grea, ne dăm şi noi seama de asta. Nu ne face fericiţi. Suntem frustraţi, dar trebuie să muncim şi să facem mai mult“, a spus Bîrligea la primasport.ro.