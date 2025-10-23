Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Echipa învinsă de FCSB a produs surpriza serii în Liga Europa! Ce a făcut viitoarea adversară a roş-albaştrilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Echipa învinsă de FCSB a produs surpriza serii în Liga Europa! Ce a făcut viitoarea adversară a roş-albaştrilor

Echipa învinsă de FCSB a produs surpriza serii în Liga Europa! Ce a făcut viitoarea adversară a roş-albaştrilor

Publicat: 23 octombrie 2025, 22:45

Comentarii
Echipa învinsă de FCSB a produs surpriza serii în Liga Europa! Ce a făcut viitoarea adversară a roş-albaştrilor

Morgan Rogers după meciul Go Ahead Eagles - Aston Villa 2-1 / Profimedia Images

Echipa olandeză Go Ahead Eagles a învins joi, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia engleză Aston Villa, în etapa a treia din Liga Europa. A fost surpriza serii, pe care a reuşit să o producă echipa învinsă în prima etapă de FCSB, cu 1-0. Viitoarea adversară a FCSB, FC Basel, a pierdut meciul de la Lyon, cu Olympique, scor 0-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Olandezii au fost conduşi la Deventer, după golul lui Evann Guessand, marcat chiar în startul meciului, apoi gazdele au avut doi jucători care s-au accidentat şi au fost înlocuiţi în minutele 15 (Nauber) şi 39 (Breum), dar Mathis Suray a egalat în minutul 42, iar după pauză Mats Deijl a adus pe Goa Ahead la conducere. Aston Villa a avut penalty, ratat de Buendia în minutul 79. Iar Go Ahead bifează a doua victorie consecutivă, ajungând la şase puncte. FC Basel, viitoarea adversară a FCSB în Liga Europa, a pierdut în Franţa, la Lyon, acolo unde gazdele au marcat în startul şi finalul de meci.

Rezultate înregistrate joi, în etapa a treia din Liga Europa:

FCSB – Bologna 1-2 (Bîrligea 54 / Odgaard 9, Dallinga 12);

Fenerbahce Istanbul – VfB Stutgart 1-0 (Kerem Akturkoglu 34 penalti);

Go Ahead Eagles – Aston Villa 2-1 (Suray 42, Deijl 61 / Guessand 4);

Reclamă
Reclamă

Genk – Betis Sevilla 0-0;

Olympique Lyon – FC Basel 2-0 (Tolisso 3, Afonso Moreira 90);

RB Salzburg – Ferencvaros Budapesta 2-3 (Baidoo 13, Vertessen 72 / B. Varga 50, Zachariassen 56, Bamidele 58);

Cum arată maşinile care au fost în apropierea exploziei de la blocul din RahovaCum arată maşinile care au fost în apropierea exploziei de la blocul din Rahova
Reclamă

Brann Bergen – Glasgow Rangers 3-0 (Kornvig 40, J. L. Sorensen 55, N. Holm 79);

Sporting Braga – Steaua Roşie Belgrad 2-0 (Fran Navarro 22, Dorgeles 72).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui
Observator
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile
Fanatik.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile
23:42
LIVE SCORERăzvan Lucescu e martor la o nebunie de meci. S-au marcat 7 goluri în Lille – PAOK
23:38
De 26 de ani nu mai făcuse așa Bologna așa ceva. Ce au reușit italienii odată cu victoria cu FCSB
23:25
Emoții pentru olteni în Universitatea Craiova – Noah! O parte din nocturnă a picat pe Ion Oblemenco
23:19
Mirel Rădoi nu glumește! Antrenorul Craiovei l-a scos din lot pe Baiaram, chiar înaintea meciului cu Noah
23:19
Reacţia lui Târnovanu după FCSB – Bologna 1-2: “Prefer să iau 6 goluri şi să câştigăm”! Mesajul pentru fani
23:09
Florin Tănase, mesaj indirect pentru Gigi Becali după eșecul cu Bologna: “Când nu joci cu aceeași echipă..”
Vezi toate știrile
1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 4 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 5 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” 6 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene