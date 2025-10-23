Echipa învinsă de FCSB a produs surpriza serii în Liga Europa! Ce a făcut viitoarea adversară a roş-albaştrilor - Antena Sport

Echipa olandeză Go Ahead Eagles a învins joi, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia engleză Aston Villa, în etapa a treia din Liga Europa. A fost surpriza serii, pe care a reuşit să o producă echipa învinsă în prima etapă de FCSB, cu 1-0. Viitoarea adversară a FCSB, FC Basel, a pierdut meciul de la Lyon, cu Olympique, scor 0-2.

Olandezii au fost conduşi la Deventer, după golul lui Evann Guessand, marcat chiar în startul meciului, apoi gazdele au avut doi jucători care s-au accidentat şi au fost înlocuiţi în minutele 15 (Nauber) şi 39 (Breum), dar Mathis Suray a egalat în minutul 42, iar după pauză Mats Deijl a adus pe Goa Ahead la conducere. Aston Villa a avut penalty, ratat de Buendia în minutul 79. Iar Go Ahead bifează a doua victorie consecutivă, ajungând la şase puncte. FC Basel, viitoarea adversară a FCSB în Liga Europa, a pierdut în Franţa, la Lyon, acolo unde gazdele au marcat în startul şi finalul de meci.

Rezultate înregistrate joi, în etapa a treia din Liga Europa:

FCSB – Bologna 1-2 (Bîrligea 54 / Odgaard 9, Dallinga 12);

Fenerbahce Istanbul – VfB Stutgart 1-0 (Kerem Akturkoglu 34 penalti);

Go Ahead Eagles – Aston Villa 2-1 (Suray 42, Deijl 61 / Guessand 4);