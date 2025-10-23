Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Rațiu, eroul lui Rayo Vallecano în Conference League! A marcat din penalty în minutul 90+13 - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Andrei Rațiu, eroul lui Rayo Vallecano în Conference League! A marcat din penalty în minutul 90+13

Andrei Rațiu, eroul lui Rayo Vallecano în Conference League! A marcat din penalty în minutul 90+13

Publicat: 23 octombrie 2025, 22:15

Comentarii
Andrei Rațiu, eroul lui Rayo Vallecano în Conference League! A marcat din penalty în minutul 90+13

Andrei Rațiu / Profimedia

Andrei Rațiu a devenit eroul lui Rayo Vallecano în Conference League. În etapa a doua a grupei principale, echipa spaniolă a jucat pe terenul suedezilor de la Hacken, coșmarul celor de la CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După 102 minute de joc, scorul era 2-1 pentru Hacken, dar Andrei Rațiu a fost cel care a obținut un punct pentru Rayo Vallecano, după ce a marcat în al 13-lea minut de prelungiri, dintr-o lovitură de la 11 metri.

Andrei Rațiu a obținut un punct pentru Rayo Vallecano în minutul 90+13

Introdus pe teren în minutul 81, în locul lui Gumbau, la scorul de 2-1 pentru gazde, Andrei Rațiu a devenit eroul oaspeților. Garcia a deschis scorul pentru Rayo în minutul 15, dar Hacken a restabilit egalitatea înainte de pauză, prin Lindberg. După 10 minute din repriza secundă, Brusberg i-a adus pe suedezi în avantaj.

În minutul 90+10, Rayo a cerut un penalty, iar după analiza VAR, arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri. Cu sânge rece, Andrei Rațiu a marcat și a obținut un punct nesperat pentru echipa sa.

Potrivit statisticienilor de la Opta, golul marcat de Andrei Rațiu este și cel mai târziu marcat într-o competiție europeană din 2009 încoace.

Reclamă
Reclamă

Acesta este primul gol marcat de Andrei Rațiu pentru Rayo Vallecano în acest sezon. El a marcat 5 goluri în total pentru formația din La Liga.

  • 12 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
Cum arată maşinile care au fost în apropierea exploziei de la blocul din RahovaCum arată maşinile care au fost în apropierea exploziei de la blocul din Rahova
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui
Observator
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile
Fanatik.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile
0:01 24 oct.
Universitatea Craiova – Noah 1-1. Oltenii, ținuți în șah pe ”Oblemenco”
0:01 24 oct.
Răzvan Lucescu câștigă cu PAOK după un meci de infarct. 7 goluri marcate și unul anulat în prelungiri
23:52
Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Adrian Şut după ce mijlocaşul FCSB-ului a greşit la primul gol al Bolognei
23:38
De 26 de ani nu mai făcuse așa Bologna așa ceva. Ce au reușit italienii odată cu victoria cu FCSB
23:25
Emoții pentru olteni în Universitatea Craiova – Noah! O parte din nocturnă a picat pe Ion Oblemenco
23:19
Mirel Rădoi nu glumește! Antrenorul Craiovei l-a scos din lot pe Baiaram, chiar înaintea meciului cu Noah
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 3 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB 6 FCSB – Bologna 1-2. Campioana României pierde al doilea meci la rând în Europa League
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene