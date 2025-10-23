Andrei Rațiu, eroul lui Rayo Vallecano în Conference League! A marcat din penalty în minutul 90+13 - Antena Sport

Andrei Rațiu a devenit eroul lui Rayo Vallecano în Conference League. În etapa a doua a grupei principale, echipa spaniolă a jucat pe terenul suedezilor de la Hacken, coșmarul celor de la CFR Cluj.

După 102 minute de joc, scorul era 2-1 pentru Hacken, dar Andrei Rațiu a fost cel care a obținut un punct pentru Rayo Vallecano, după ce a marcat în al 13-lea minut de prelungiri, dintr-o lovitură de la 11 metri.

Andrei Rațiu a obținut un punct pentru Rayo Vallecano în minutul 90+13

Introdus pe teren în minutul 81, în locul lui Gumbau, la scorul de 2-1 pentru gazde, Andrei Rațiu a devenit eroul oaspeților. Garcia a deschis scorul pentru Rayo în minutul 15, dar Hacken a restabilit egalitatea înainte de pauză, prin Lindberg. După 10 minute din repriza secundă, Brusberg i-a adus pe suedezi în avantaj.

În minutul 90+10, Rayo a cerut un penalty, iar după analiza VAR, arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri. Cu sânge rece, Andrei Rațiu a marcat și a obținut un punct nesperat pentru echipa sa.

Potrivit statisticienilor de la Opta, golul marcat de Andrei Rațiu este și cel mai târziu marcat într-o competiție europeană din 2009 încoace.