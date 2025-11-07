Mihai Stoica l-a făcut praf pe Louis Munteanu după ce a cerut un salariu uriaş la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat cum a picat transferul lui Louis Munteanu la FCSB, după ce atacantul de la CFR Cluj a cerut un salariu lunar de 60.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Asta după ce ajunsese iniţial la un acord cu roş-albaştrii pentru 45.000 de euro pe lună. Mihai Stoica speră ca Becali să nu mai încerce niciodată să-l aducă la FCSB pe atacantul de 23 de ani cotat la 5 milioane de euro.

Mihai Stoica nu vrea să mai audă de Louis Munteanu

“Louis Munteanu trebuie să demostreze în Europa şi la echipa naţională. Nu există comparaţie. Pentru mine, era enorm. Era ilogic să plăteşti o sumă atât de mare. Era aproape clauza lui Olaru. Lăsăm cel mai bun om al nostru să plece pentru 5 milioane de euro şi îi dădeam pe transferuri. Nu îi plac lui Gigi oamenii care nu sunt serioşi şi nu vorbesc de club acum.

Eu ştiu cum am petrecut noaptea aia când era făcută. Sper să fie un capitol încheiat. Niciodată nu aş mai lua un jucător care în primă fază spune că nu vine. Un contract de 60.000 de euro nu e un contract de Liga 1, e un contract de alte campionate. În Serie A, mai mult de jumătate de jucători nu iau banii ăştia”, a spus Stoica, citat de fanatik.ro.

Gigi Becali a anunţat că Munteanu nu mai ajunge la FCSB

“Cu Louis Munteanu și Emerllahu era făcută 99%, gata. A căzut după. 60.000 de euro, acolo. Nu pot să îi dau mai mult de 30.000 că are Tănase. Îi dădeam bonusuri ca să ajungă. Îi dădeam 30.000 și din primele calificări să ajungă la 45.000.