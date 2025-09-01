Farul - Petrolul, 21:00, LIVE TEXT. Echipa lui Zicu, în căutarea primei victorii după 3 înfrângeri în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 1 septembrie 2025, 17:15

Ianis Zicu / Hepta

Meciul Farul – Petrolul e în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:00. După un start bun de sezon, echipa lui Ianis Zicu traversează o perioadă neagră. Farul a pierdut ultimele 3 meciuri din Liga 1, 1-2 cu UTA, 0-1 cu U Cluj şi 0-1 cu Hermannstadt. Farul a obţinut, totuşi, calificarea în grupele Cupei României, după ce a învins-o cu 1-0 pe Corvinul.

Cu 10 puncte după 7 etape, toate obţinute în primele 4 meciuri, Farul ocupă locul 9 în Liga 1. De partea cealaltă, Petrolul este pe locul 12 în Liga 1, cu 6 puncte. “Lupii galbeni” au obţinut o calificare dramatică în grupele Cupei României. Petrolul a învins-o cu 2-1, după prelungiri, pe Poli Iaşi. Gicu Grozav i-a adus calificarea Petrolului, cu un şut superb, în minutul 120+1.

Farul – Petrolul LIVE TEXT

Echipe probabile:

Farul (4-3-3): Buzbuchi – Furtado, Larie, Țîru, Ganea – Vînă, Dican, Radaslavescu – Ișfan, Markovic, Tănasă. Antrenor: Ianis Zicu

Petrolul (4-3-3): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – Jyry, Mateiu, Paraschiv – Gheorghe, Doumtsios, Grozav. Antrenor: Liviu Ciobotariu

Ultima partidă din Liga 1 disputată între cele două echipe a avut loc pe 28 aprilie 2025. Farul s-a impus atunci în deplasare, la limită, cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost înscris de Luca Băsceanu, între timp transferat la Universitatea Craiova.

În campionat, Petrolul vine după două rezultate de egalitate obţinute cu acelaşi scor, 1-1, cu U Cluj şi Hermannstadt şi o înfrângere cu 2-0 în faţa Universităţii Craiova.

