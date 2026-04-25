FC Botoșani – Oțelul 1-1. Echipa lui Marius Croitoru evită dramatic victoria

Oțelul Galați a fost pe punctul de a bifa al doilea succes consecutiv din acest play-out, însă gălățenii au plecat doar cu o remiză de pe terenul celor de la FC Botoșani.
Formația antrenată de Stjepan Tomas a condus până aproape de ultima fază a meciului, însă reușita lui Andrei Dumiter, din minutul 90+6, a ținut un punct la Botoșani.
Andrei Dumiter a evitat eșecul pentru FC Botoșani
FC Botoșani și Oțelul Galați au remizat sâmbătă, scor 1-1, într-un meci dramatic, golul egalizator fiind înscris de formația gazdă în al șaselea minut de prelungire.
Primul gol al partidei a venit în minutul 60 al acestei dispute și i-a aparținut lui Andrei Ciobanu, care a transformat perfect o lovitură de la 11 metri.
Din păcate pentru oaspeți, moldovenii au forțat egalarea și în al șaselea minut de prelungire, Andrei Dumiter, fostul atacant al FCSB-ului, a dat lovitura pentru Botoșani.
