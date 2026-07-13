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Surpriză! Gigi Becali a anunțat ce transferuri mai vrea la FCSB: “I-am spus lui MM”

Mihai Alecu Publicat: 13 iulie 2026, 8:23

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Surpriză! Gigi Becali a anunțat ce transferuri mai vrea la FCSB: I-am spus lui MM

Gigi Becali a anunțat noi transferuri la FCSB. Foto: Getty Images

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Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a dat ultimele detalii cu privire la campania de transferuri pe care echipa sa o desfășoară în această vară. Omul de afaceri a recunoscut că i-a trasat sarcini clare lui Mihai Stoica în privința achiziților.

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Latifundiarul din Pipera spune că mai vrea să aducă doi fotbaliști, ambii în compartimentul ofensiv, iar dacă va fi ocazia o să forțeze și venirile lui Florinel Coman și Denis Drăguș.

Gigi Becali vrea încă doi atacanți la FCSB. Anunțul patronului grupării din Liga 1

Formația bucureșteană s-a despărțit în această vară de mai mulți jucători, iar lotul  devenit din ce în ce mai subțire. Cu toate acestea, Gigi Becali nu consideră că formația sa nu are nevoie de multe întăriri în afară de cele pentru compartimentul ofensiv.

”Eu i-am spus lui MM Stoica, noi trebuie să mai aducem încă doi jucători cu siguranță! Și după aia, dacă sunt Drăguș și Coman, îi aducem și cu asta, basta. El trebuie să-i aducă, nu că are mână liberă! Încă doi jucători! Eu am spus 5-6 și n-am adus decât 2. Numai atacanți! Nu mai am nevoie decât de atacanți”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

  • Ronny Labonne, fundaș dreapta, adus cu 100.000 de euro de la Caen, e singurul transfer al celor de la FCSB din această vară.

Ce soluții are Marius Baciu pentru compartimentul ofensiv în acest moment

În acest moment, pentru FCSB există o singură variantă – când vorbim de seniori – pentru faza ofensivă, mai exact pentru postul de număr 9, în persoana lui Daniel Bîrligea. Mamadou Thiam a fost lăsat să plece după ce i-a expirat contractul la finalul stagiunii și astfel jucătorul adus de la CFR Cluj a rămas solitar în atacul formației roș-albastre.

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Totuși, există speranța că Alexandru Stoian ar putea să arate un progres în joc și astfel să devină și el o soluție pentru Marius Baciu, mai ales că tânărul jucător luat de la Farul a mai jucat, sporadic, și în stagiunea trecută de Liga 1.

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