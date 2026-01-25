Peluza Nord, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB, înaintea meciului cu CFR Cluj: "Vor pierde nişte suporteri" - Antena Sport

Peluza Nord a transmis un mesaj categoric înaintea meciului dintre FCSB şi CFR Cluj, din etapa cu numărul 23 a Ligii 1. Ocupantele locurilor 9, respectiv 10, se întâlnesc duminică seară, pe Arena Naţională. Ambele formaţii se află într-o situaţie complicată, având mare nevoie de victorie pentru a mai spera la calificarea în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a ieşit campioană în ultimele două sezoane, iar stagiunea din Europa League a fost una reuşită, cu un parcurs până în optimile de finală, FCSB este departe de forma de atunci.

Peluza Nord, avertisment înainte de FCSB – CFR Cluj

Rezultatele şi prestaţiile modeste i-au îndepărtat pe fani de la stadion, fiind aşteptată o asistenţă redusă la meciul de duminică seară. Peluza Nord, care a fost alături de jucătorii lui Elias Charalambous, chiar şi în această perioadă complicată.

Nu va mai dura mult acest lucru însă, în cazul în care jucătorii de la FCSB nu vor arăta o altă faţă, iar rezultatele nu se vor îmbunătăţi. Gheorghe Mustaţă, liderul Peluzei Nord, i-a avertizat pe cei de la FCSB că riscă să piardă suporteri dacă lucrurile vor rămâne la fel:

“Mesajul nostru, al Peluzei Nord, este că vom fi lângă ei până în momentul în care vor demonstra că își merită soarta, că își merită locul din clasament. Dacă nu, ne pare rău.