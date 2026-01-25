Peluza Nord, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB, înaintea meciului cu CFR Cluj: "Vor pierde nişte suporteri" - Antena Sport

Închide meniul
Peluza Nord, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB, înaintea meciului cu CFR Cluj: “Vor pierde nişte suporteri”

Publicat: 25 ianuarie 2026, 11:36

Discuţie între Peluza Nord şi jucătorii de la FCSB / Sport Pictures

Peluza Nord a transmis un mesaj categoric înaintea meciului dintre FCSB şi CFR Cluj, din etapa cu numărul 23 a Ligii 1. Ocupantele locurilor 9, respectiv 10, se întâlnesc duminică seară, pe Arena Naţională. Ambele formaţii se află într-o situaţie complicată, având mare nevoie de victorie pentru a mai spera la calificarea în play-off.

După ce a ieşit campioană în ultimele două sezoane, iar stagiunea din Europa League a fost una reuşită, cu un parcurs până în optimile de finală, FCSB este departe de forma de atunci.

Peluza Nord, avertisment înainte de FCSB – CFR Cluj

Rezultatele şi prestaţiile modeste i-au îndepărtat pe fani de la stadion, fiind aşteptată o asistenţă redusă la meciul de duminică seară. Peluza Nord, care a fost alături de jucătorii lui Elias Charalambous, chiar şi în această perioadă complicată.

Nu va mai dura mult acest lucru însă, în cazul în care jucătorii de la FCSB nu vor arăta o altă faţă, iar rezultatele nu se vor îmbunătăţi. Gheorghe Mustaţă, liderul Peluzei Nord, i-a avertizat pe cei de la FCSB că riscă să piardă suporteri dacă lucrurile vor rămâne la fel:

“Mesajul nostru, al Peluzei Nord, este că vom fi lângă ei până în momentul în care vor demonstra că își merită soarta, că își merită locul din clasament. Dacă nu, ne pare rău.

Vom fi alături de ei, lângă ei, dar, dacă nu va exista atitudine în teren, vor pierde niște suporteri”, a anunţat Gheorghe Mustaţă, potrivit fanatik.ro.

În tur, meciul din Gruia dintre CFR Cluj şi FCSB, care s-a disputat la finalul lunii august, s-a încheiat la egalitate, scor 2-

După 22 de etape, FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj este ocupanta locului 10, cu 29 de puncte. U Cluj ocupă ultimul loc de play-off, cu 36 de puncte, dar UTA (35 de puncte) şi Oţelul Galaţi (33 de puncte) nu au jucat încă în această etapă, ambele echipe urmând să evolueze luni.

1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez! 5 “Vei înjura FCSB?” Răspunsul dat de Olimpiu Moruţan a doua zi după ce a semnat cu Rapid 6 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul
