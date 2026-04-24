FCSB, gata de baraj! Campioana și-a asigurat matematic prezența la primul meci decisiv pentru Europa

FCSB a făcut spectacol pe Arena Națională contra celor de la Petrolul Ploiești, acesta fiind primul meci de la plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana României a înscris trei goluri superbe în poarta „găzarilor”, iar Octavian Popescu a fost unul dintre cei trei marcatori. Acesta a spart gheața după aproape un an de zile.

FCSB, gata de barajul pentru Conference League

FCSB a arătat ca o echipă de titlu în partida cu Petrolul Ploiești, gruparea antrenată de Lucian Filip dominând confruntarea de pe Arena Națională din București.

Cele trei goluri marcate de jucătorii roș-albaștrilor au asigurat prezența matematică la primul baraj pentru UEFA Conference League. Locurile 7-8 din play-out joacă semifinală de baraj, iar câștigătoarea înfruntă locul 4 din play-off.

Dacă una dintre acestea nu are licență de Europa, atunci va juca semifinală de baraj următoarea echipă cu licență, dar care se află pe maxim locul 10. Cu 36 de puncte, FCSB nu mai are această grijă. Botoșani, Farul și Csikszereda au, alături de FCSB, licență de Europa.