FCSB, gata de baraj! Campioana și-a asigurat matematic prezența la primul meci decisiv pentru Europa

Daniel Işvanca Publicat: 24 aprilie 2026, 22:43

Jucătorii de la FCSB / Sportpictures

FCSB a făcut spectacol pe Arena Națională contra celor de la Petrolul Ploiești, acesta fiind primul meci de la plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

Campioana României a înscris trei goluri superbe în poarta „găzarilor”, iar Octavian Popescu a fost unul dintre cei trei marcatori. Acesta a spart gheața după aproape un an de zile.

FCSB, gata de barajul pentru Conference League

FCSB a arătat ca o echipă de titlu în partida cu Petrolul Ploiești, gruparea antrenată de Lucian Filip dominând confruntarea de pe Arena Națională din București.

Cele trei goluri marcate de jucătorii roș-albaștrilor au asigurat prezența matematică la primul baraj pentru UEFA Conference League. Locurile 7-8 din play-out joacă semifinală de baraj, iar câștigătoarea înfruntă locul 4 din play-off.

Dacă una dintre acestea nu are licență de Europa, atunci va juca semifinală de baraj următoarea echipă cu licență, dar care se află pe maxim locul 10. Cu 36 de puncte, FCSB nu mai are această grijă. Botoșani, Farul și Csikszereda au, alături de FCSB, licență de Europa.

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
Sectorul din România care a intrat în declin pe fondul haosului politic: "Decizia e pur emoţională"
Observator
Sectorul din România care a intrat în declin pe fondul haosului politic: "Decizia e pur emoţională"
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un film pentru adulți
Fanatik.ro
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un film pentru adulți
23:42

„Ne-a anunțat prin mesaj”. Darius Olaru regretă plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: „A fost normalitate la echipă”
23:40

Florin Tănase, reacție sinceră după plecarea neașteptată a lui Mirel Rădoi
23:20

Mehmet Topal, “dărâmat”, după meciul cu FCSB: “Nu mă aşteptam la aşa prestaţie”! Mesaj clar pentru jucători
23:19

Octavian Popescu a făcut anunțul! Ce adversar din play-off vrea la baraj și ce spune despre viitorul la FCSB
23:18

Paul Papp și-a recunoscut gafa, după FCSB – Petrolul 3-1: „Goluri făcute cadou, unul din partea mea”
23:07

Gigi Becali, o nouă ofertă pentru Elias Charalambous: “Pe mine nu mă refuză”! Ce a spus de varianta Şumudică
Vezi toate știrile
1 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 2 Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte” 3 Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj 4 „Acord total!” Conducerea lui Inter îi face toate poftele! Lovitură de proporții pentru Chivu 5 Adrian Ilie s-a decis! Anunțul făcut de “Cobra” despre venirea mult dorită de Gigi Becali la FCSB 6 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea”
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”