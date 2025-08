FCSB, pas înapoi pentru Ianis Hagi? Verdictul oferit de Mihai Stoichiță - Antena Sport

“Toată lumea speră să găsească cât mai repede o echipă și să ia cea mai bună decizie. Decizia e la Ianis pentru că soluții are. Are pretenții fotbalistice, își dorește să ajungă nu la o echipă bună, ci foarte bună.

Are răbdare și încredere. Dacă are răbdare și încredere, nu cred că cineva ar putea lua altă decizie. Are oferte 100% pe care le cântărește.

Am fost și eu în această situație și am semnat pe 2 octombrie. Am așteptat și am întors pe toate părțile. Am semnat în final cu Getafe. Nu a fost cea mai bună decizie a mea, pokerul pe care l-am jucat.

I-am zis lui Ianis din experiența mea și greșelile pe care le-am făcut atunci. Pe 2 octombrie am semnat, deci acum nu e târziu pentru Ianis“, a declarat fostul atacant.