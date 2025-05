FCSB pregăteşte o petrecere de senzaţie! Gigi Becali anunţă sărbătoarea: "Am luat aprobări de la Parlament" - Antena Sport

Cei de la FCSB au câştigat titlul, din punct de vedere matematic, încă din runda trecută de play-off. Echipa lui Elias Charalambous va primi trofeul la meciul cu Universitatea Craiova care va avea loc sâmbătă, de la ora 20.00, pe Arena Naţională.

Patronul campioanei, Gigi Becali anunţă o petrecere grandioasă. Cei de la FCSB au luat aprobări de la Parlament pentru a sărbători pe stradă, alături de fani.

FCSB, petrecere cu stil

FCSB pregăteşte o petrecere de senzaţie pe străzile din Bucureşti. Asta după ce va primi trofeul, la finalul meciului cu Universitatea Craiova. Patronul echipei, Gigi Becali a dat detalii despre petrecere. Mai mult, latifundiarul din Pipera a anunţat că va fi prezent la acest meci. Elias Charalambous va trimite în teren cea mai bună echipă, aşa cum a promis chiar patronul echipei roş-albastre.

„Merg la meci, o să merg. Ce să fie? Nu ți-am spus dreptatea? Dreptatea se face până la capăt! Lucrurile se cam știu acum. Nu se știu numai după puncte, se știu după valoare. Să nu se supere nimeni, îmi spun părerea. E diferență mare între CFR și ei. E diferență! E diferență mare între CFR și Craiova, Rapid. O să vedeți ce meci o să fie CFR – Rapid. Îi vor spulbera cei de la CFR.

M-au înnebunit și pe mine suporterii pentru bilete. Nu am eu bilete, de unde să am eu? Păi nu am! Mă sună toată lumea. Eu le-am spus să le ia de pe internet, că acolo sunt. O să fie ceva frumos, cu artificii, la Esplanada o să fie. Va fi ceva frumos, am luat aprobări și de la Parlamentul României. Nu va fi cu o cruce, când sunt festivități de astea… Când sunt lucruri cu cântări nu se folosește crucea. Crucea aia se folosește altfel. Nu o să-mi vopsesc royce-ul, eu nu mai fac de astea”, a dezvăluit Becali, conform fanatik.ro.