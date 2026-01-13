FCSB pune în vânzare biletele pentru primul derby al anului, cu CFR Cluj. Cât costă cel mai ieftin tichet - Antena Sport

FCSB pune în vânzare biletele pentru primul derby al anului, cel cu CFR Cluj. Cele două formaţii se vor duela pe 25 ianuarie, de la ora 20:00, în etapa a 23-a a Ligii 1.
Fanii îşi vor putea achiziţiona bilete la meciul dintre FCSB şi CFR Cluj începând de azi, de la ora 12:00. Ele vor fi disponibile pe platforma de ticketing a campioanei, iar cel mai ieftin tichet va costa 30 de lei, la peluză.
FCSB pune în vânzare biletele pentru primul derby al anului, cu CFR Cluj
Până la meciul cu CFR Cluj, FCSB se va duela cu FC Argeş vineri, de la ora 20:00, în etapa a 22-a din Liga 1. Totodată, pe 22 ianuarie, campioana se va deplasa în Croaţia pentru partida cu Dinamo Zagreb, din penultima rundă a grupei de Europa League.
De cealaltă parte, CFR Cluj va primi vizita celor de la Oţelul, în prima rundă a Ligii 1 din 2026.
“Campioana României va pune în vânzare marți, 13 ianuarie, ora 12:00, biletele pentru meciul cu CFR Cluj, contând pentru etapa 23 a Superligii, care se va disputa duminică, 25 ianuarie, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională.
Tichetele vor fi disponibile online pe platforma de ticketing a clubului.
Prețurile biletelor sunt următoarele:
PELUZA – INEL 1 – 30 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 1 – 60 LEI
VIP 3 – 150 LEI
VIP 2 – 200 LEI
VIP 1 – 300 LEI
Casele de bilete vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.
De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Arena Națională:
1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.
2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe contact@bilete-fcsb.ro începând cu data de 13 ianuarie, ora 12:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.
Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.
Vă așteptăm alături de noi!“, a anunţat FCSB, pe paginile oficiale ale clubului.
