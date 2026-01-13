FCSB pune în vânzare biletele pentru primul derby al anului, cu CFR Cluj. Cât costă cel mai ieftin tichet - Antena Sport

FCSB pune în vânzare biletele pentru primul derby al anului, cel cu CFR Cluj. Cele două formaţii se vor duela pe 25 ianuarie, de la ora 20:00, în etapa a 23-a a Ligii 1.

Fanii îşi vor putea achiziţiona bilete la meciul dintre FCSB şi CFR Cluj începând de azi, de la ora 12:00. Ele vor fi disponibile pe platforma de ticketing a campioanei, iar cel mai ieftin tichet va costa 30 de lei, la peluză.

Până la meciul cu CFR Cluj, FCSB se va duela cu FC Argeş vineri, de la ora 20:00, în etapa a 22-a din Liga 1. Totodată, pe 22 ianuarie, campioana se va deplasa în Croaţia pentru partida cu Dinamo Zagreb, din penultima rundă a grupei de Europa League.

De cealaltă parte, CFR Cluj va primi vizita celor de la Oţelul, în prima rundă a Ligii 1 din 2026.

