FCSB transferă atacant! Mihai Stoica anunță “acordul”: “Mi-a dat Gigi OK-ul”

Denis Drăguș este pe lista FCSB, dar Mihai Stoica crede că nu sunt șanse ca acesta să vină în România. În acest context, managerul a găsit altă variantă. Susține că deja a primit “OK-ul” de la Gigi Becali și începe negocierile pentru aducerea unui atacant. A evitat să spună și cine este acesta.
“(n.r. Vi se pare că Juri Cisotti e un jucător care l-ar putea suplini pe Darius Olaru?) Păi l-a suplinit în perioada în care el 6 luni nu a jucat din cauza accidentării la umăr.
Şi Cisotti a avut cele mai bune prestaţii atunci. Pentru că în momentul în care pleacă un jucător extrem de influent poate să apară altul care era în urma lui. (n.r. FCSB se gândeşte să aducă pe cineva?) Se gândeşte şi să aducă pe cineva, dar se gândeşte şi să schimbe sistemul.
Am început să studiem formaţia 4-3-1-2. La momentul acesta, am avea Tănase, dacă prelungeşte, Cisotti, Octavian Popescu, care pot juca poziţia aia.
Bîrligea şi Drăguş, nu ştiu dacă poate să vină Drăguş. Dar eu am un atacant la momentul acesta, azi mi-a dat Gigi OK-ul să începem negocierile. Cred că e mai bun, are şi vârstă bună. Atacant străin, foarte bun.”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate pentru Prima Sport.
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