FCSB - U Cluj, 22:00, LIVE TEXT. Campioana României vrea să înceapă cu dreptul noul sezon al Ligii 1 - Antena Sport

Jucătorii sunt motivați și vor da totul pentru a obține cele trei puncte. Trebuie să ne adaptăm în orice fel de situație, inclusiv la vreme. Mă aștept să fie extrem de cald, însă nu căutăm scuze. Nu contează cum va fi vremea, gazonul sau mingea. Vrem să ne facem jocul, este singurul lucru asupra căruia ne concentrăm”, a declarat Elias Charalambous.

Ce a spus Ioan Ovidiu Sabău despre FCSB înainte de meciul de sâmbătă

Ioan Ovidiu Sabău i-a lăudat pe cei de la FCSB înainte de duelul din deplasare cu echipa antrenată de Elias Charalambous.

„Ar trebui să plecăm cu entuziasm și încredere. Sperăm să fim noi în formă și să avem ritm. Ne așteaptă un meci greu, cu o echipă care are deja două meciuri oficiale și o echipă care s-a întărit anul acesta. În perioada de pregătire am avut momente bune, dar și mai puțin bune. Unii jucători încă nu au ritm, ne-am adunat pe rând. Sunt cam 14-15 care au ritm pentru un meci oficial. FCSB arată bine, au jucători de calitate. Dar și eu am jucători cu experiență, care știu să joace astfel de meciuri.

Mi-aș fi dorit să plec cu echipa construită deja, să identific sistemul, să îl antrenez. În ultimele jocuri am folosit un sistem care se potrivește astăzi, la jucătorii pe care îi am la dispoziție. Mi-aș fi dorit un alt sistem, dar unii jucători încă nu sunt pregătiți. Mai așteptăm jucători, în afara de underi avem 15-16 jucători. Mai avem nevoie de 3-4”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, potrivit monitorulcj.ro.

Gigi Becali şi-a dorit să îl aducă pe Alex Chipciu la FCSB în această vară, dar mutarea nu s-a mai realizat. Patronul roş-albaştrilor nu concepea să plătească o sumă de bani pentru jucătorul în vârstă de 35 de ani. Becali a vrut să îl aducă pe Chipciu ca jucător liber de contract.