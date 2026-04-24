Filipe Coelho, criticat aspru de Şumudică: “Schimbări catastrofale!” Iritat şi de gestul de la final: “Să-ți respecţi grupul”

Filipe Coelho nu a fost ispirat la schimbări cu Dinamo. Screciu a fost înlocuit de Badelj, de lângă care “câinii” au marcat pentru 1-0. La final de joc, Rus a dat o declaraţie şocantă. Şi pe el a vrut Coelho să-l schimbe, dar el a cerut să rămână pe teren. Şumudică a cataogat drept “catastrofale” schimbările lui Coelho.

”Schimbările pe care le face Coelho au fost catastrofale. Îl scoți pe Screciu și îl bagi pe Badelj care, săracul, e din alt film. Îmi aduc aminte de meciul cu AEK Atena în care îl bagă pe Stevanovic, fundașul central, și pe Mogoș și termină cu 6-7 fundași centrali, cu mijlocași defensivi și iau gol de lângă Mogoș. Acum au luat gol de lângă Badelj. Bașca vine Rus la flash-interviu după meci și spune ‘a vrut să mă scoată domnul Coelho, dar i-am zis că mai pot’. După ce îl scosese pe Screciu. Și pe acest fler al jucătorului, Rus marchează și îi duce la penalty-uri unde eu nu sunt de acord că e loterie. Jucătorii de la Craiova au bătut excepțional, în condițiile în care în spate aveau o peluză alb-roșie care apasă. Pe ei nu i-a interesat, factorul psihic contează și au bătut foarte bine. Și Popescu a scos două mingi, dar pe a lui Milanov cred că o scoteam și eu”, a declarat Șumudică, pentru Fanatik.ro.

Chiar dacă mulţi au lăudat gestul lui Coelho, de la final, atunci când a salutat jucătorii de la Dinamo, Şumudică spune că portughezul a greşit. Asta pentru că la final de joc, el a evitat să se bucure alături de jucători, a mers direct la Kopic, cu care a dat mâna, apoi la vestiar a salutat jucătorii adverşi.

“Și nu mi-a plăcut, eu sunt mai exuberant, că a intrat imediat la cabine după o semifinală de Cupă așa tensionată. Tu, să dai mâna cu antrenorul advers și să pleci la cabine, să nu stai lângă jucătorii tăi, să nu te bucuri cu ei și să aștepți jucătorii echipei adverse și să dai mâna cu ei. Tu ești la Universitatea Craiova, ești antrenorul acestei echipe, iar acești jucători te-au dus pe tine în finală. Domnul Coelho, în momentul de față ai ajuns în finală datorită individualităților pe care le ai și datorită jucătorilor care au crezut până la final și ți-au spus să nu-i scoți de pe teren. Au luat decizia de unii singuri să nu-i scoți de pe teren, să rămână în continuare și să-ți marcheze gol. L-ați văzut pe Rus când s-a dus să salute galeria cu lacrimi în ochi, plângea, omul ăsta ardea. A făcut un meci extraordinar. Ardea să joace și tu ai vrut să-l scoți, cum l-ai scos și pe Screciu. După care intri la cabină și nu te duci.

Băi, faci parte din grupul Universitatea Craiova. Intri pe teren, îți feliciți jucătorii. Nu știu dacă e nevoie să te duci să scandezi, să te scălămbăi, dar dai mâna cu jucătorii, după care aștepți jucătorii echipei adverse. Trebuie să-ți respecți grupul și suporterii care au venit și au ținut piept galeriei lui Dinamo. Din punctul meu de vedere, acestea sunt greșelile”, a mai afirmat Marius Șumudică.