„Antonelli, vecin cu perfecțiunea” Adrian Georgescu, după superba victorie a lui Kimi la Monaco

Deși una banală în esență, cursa de la Monaco întărește concluzia începutului de sezon: Antonelli este un „game changer”.

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Kimi nu a avut greșeală

Există piloți buni, care pot scoate 90% dintr-o mașină. Ei câștigă curse, uneori chiar și campionate. Un „game changer” este însă mai mult decât atât. E cel care care răstoarnă verdictele și situațiile care nu-i convin și se impune până la urmă.

Presa italiană scria că putea fi cursa unde, grație absenței liniilor drepte și lungi, pe care unitatea de putere a celor de la Mercedes face diferența, era ocazia perfectă pentru Ferrari de a câștiga.

Și așa ar fi fost, probabil, dacă la Mercedes ar fi fost Russell și, alături de el, doar un pilot bun. Ferrari s-ar fi impus. Dar, cum spuneam, Antonelli este un pilot excepțional, la doar 19 ani. El a schimbat jocul.

După ce tandemul Ferrari și Verstappen au dominat primele două antrenamente, Antonelli a irumpt în fruntea clasamentelor din sesiunile rămase. În calificări a avut o evoluție senzațională, obținând pole-ul și depășindu-și mult mai experimentatul coleg cu 4 zecimi de secundă. A luat în cursă un start excepțional, iar în turul al 60-lea, când Stroll a intrat în parapet și a scos mașina de siguranță pe traseu, avea un avans de 30 de secunde față de următorul clasat, Hamilton. Nu a fost subiectul niciunei investigații, precum Hamilton, Russell, Gasly și Hadjar, în urma lui. Pur și simplu nu a greșit.