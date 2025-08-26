Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Gardoş anunţă o schimbare radicală la FCSB: "Dacă nu se califică joi, Gigi Becali va face asta" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Florin Gardoş anunţă o schimbare radicală la FCSB: “Dacă nu se califică joi, Gigi Becali va face asta”

Florin Gardoş anunţă o schimbare radicală la FCSB: “Dacă nu se califică joi, Gigi Becali va face asta”

Publicat: 26 august 2025, 12:02

Comentarii
Florin Gardoş anunţă o schimbare radicală la FCSB: Dacă nu se califică joi, Gigi Becali va face asta

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă - Profimedia Images

Chiar dacă Gigi Becali a susţinut în mai multe rânduri că Elias Charalambous şi Mihai Pintilii nu se află în pericol pe banca FCSB, după începutul greu de sezon, Florin Gardoş anunţă că la echipa campioană ar putea avea loc un cutremur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Asta dacă FCSB nu va trece de Aberdeen şi va rata accederea în grupa principală a Europa League. Returul de pe Arena Naţională începe de la 2-2, iar roş-albaştrii sunt favoriţi în faţa scoţienilor.

Florin Gardoş anunţă o schimbare radicală la FCSB

“(n.r. – Va renunța la Elias Charalambous și Mihai Pintilii dacă nu se obține calificarea joi?) Eu cred că da. Cu toate că au fost performanțe bune și consider că vina nu e a lor, în niciun caz, asta e!

La un moment dat, trebuia să faci ceva. De obicei, antrenorul e scos vinovat”, a spus Gardoş, citat de sport.ro.

Posibila demitere a cuplului de antrenori de la FCSB vine în contextul unui încep neconvingător de campanie: campioana a fost eliminată din drumul spre grupa Ligii Campionilor, iar în Liga 1 a înregistrat deja 4 eşecuri, în primele 7 etape, fiind pe locul 13.

Reclamă
Reclamă

Primele anunţate de Gigi Becali pentru accederea în Europa League

Gigi Becali a anunțat și că unii jucători vor încasa prime de 200.000 de euro pentru calificarea în faza principală Europa League. O ratare a calificării în dubla cu Aberdeen, care îi va trimite pe campionii României în Conference League, va conta enormă însă în privința primelor. Becali a declarat că în acest caz primele vor fi de numai 30.000 de euro:

“De ce să amânăm meciul? Noi suntem calificați în Conference, de ce să amânăm? Ce să fac acuma? Nu am nicio emoție, nimic nimic, noi suntem calificați! O să fie alta echipa, e vorba de bani, de prime, iau sute de mii la calificare în Europa League, e diferență mare la ei! E și 200.000 primă la Europa! La Conference 30.000. E diferență”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apăUn buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 € după taxarea la CASS. Top 10 pensii din ţară
Observator
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 € după taxarea la CASS. Top 10 pensii din ţară
Salarii lunare de aproape 8.000 de euro la stat. Guvernul vrea să înființeze o nouă agenție de securitate
Fanatik.ro
Salarii lunare de aproape 8.000 de euro la stat. Guvernul vrea să înființeze o nouă agenție de securitate
12:43
“Dacă îl huduia toată tribuna…”. Avertisment pentru Mirel Rădoi după ultima ieșire nervoasă
12:36
Rio Ngumoha, al patrulea cel mai tânăr marcator din istoria Premier League. Cum arată Top 10
12:14
Rapid riscă depunctarea și blocarea transferurilor din cauza unui dosar vechi de 13 ani. Povestea completă
11:30
FotoReacția Simonei Halep, după ce Petra Kvitova s-a retras din tenis: “Acum, bucură-te de viață”
11:17
Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter după debutul fulminant din Serie A. Recordul doborât de român
10:55
Debutul lui Mamadou Thiam la FCSB, analizat de Mihai Stoica. “MM” a dezvăluit de ce l-a dorit Becali pe senegalez
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 2 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 3 Adrian Mititelu, mesaj tranşant despre transferurile lui Vladislav Blănuţă şi Juan Bauza la Rapid! 4 Mihai Stoica, dat pe spate de un jucător de la Universitatea Craiova: “Unul dintre cei mai buni jucători români” 5 Decizia luată de Louis Munteanu, după scandalul cu șefii de la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu atacantul 6 Prima reacţie a lui Cristi Chivu după debutul de vis pe banca lui Inter în Serie A! Ce a spus de un nou transfer
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”