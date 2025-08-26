Florin Gardoş anunţă o schimbare radicală la FCSB: "Dacă nu se califică joi, Gigi Becali va face asta" - Antena Sport

Chiar dacă Gigi Becali a susţinut în mai multe rânduri că Elias Charalambous şi Mihai Pintilii nu se află în pericol pe banca FCSB, după începutul greu de sezon, Florin Gardoş anunţă că la echipa campioană ar putea avea loc un cutremur.

Asta dacă FCSB nu va trece de Aberdeen şi va rata accederea în grupa principală a Europa League. Returul de pe Arena Naţională începe de la 2-2, iar roş-albaştrii sunt favoriţi în faţa scoţienilor.

Florin Gardoş anunţă o schimbare radicală la FCSB

“(n.r. – Va renunța la Elias Charalambous și Mihai Pintilii dacă nu se obține calificarea joi?) Eu cred că da. Cu toate că au fost performanțe bune și consider că vina nu e a lor, în niciun caz, asta e!

La un moment dat, trebuia să faci ceva. De obicei, antrenorul e scos vinovat”, a spus Gardoş, citat de sport.ro.

Posibila demitere a cuplului de antrenori de la FCSB vine în contextul unui încep neconvingător de campanie: campioana a fost eliminată din drumul spre grupa Ligii Campionilor, iar în Liga 1 a înregistrat deja 4 eşecuri, în primele 7 etape, fiind pe locul 13.