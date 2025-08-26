Florin Gardoş anunţă o schimbare radicală la FCSB: "Dacă nu se califică joi, Gigi Becali va face asta" - Antena Sport

Chiar dacă Gigi Becali a susţinut în mai multe rânduri că Elias Charalambous şi Mihai Pintilii nu se află în pericol pe banca FCSB, după începutul greu de sezon, Florin Gardoş anunţă că la echipa campioană ar putea avea loc un cutremur.
Asta dacă FCSB nu va trece de Aberdeen şi va rata accederea în grupa principală a Europa League. Returul de pe Arena Naţională începe de la 2-2, iar roş-albaştrii sunt favoriţi în faţa scoţienilor.
Florin Gardoş anunţă o schimbare radicală la FCSB
“(n.r. – Va renunța la Elias Charalambous și Mihai Pintilii dacă nu se obține calificarea joi?) Eu cred că da. Cu toate că au fost performanțe bune și consider că vina nu e a lor, în niciun caz, asta e!
La un moment dat, trebuia să faci ceva. De obicei, antrenorul e scos vinovat”, a spus Gardoş, citat de sport.ro.
Posibila demitere a cuplului de antrenori de la FCSB vine în contextul unui încep neconvingător de campanie: campioana a fost eliminată din drumul spre grupa Ligii Campionilor, iar în Liga 1 a înregistrat deja 4 eşecuri, în primele 7 etape, fiind pe locul 13.
Primele anunţate de Gigi Becali pentru accederea în Europa League
Gigi Becali a anunțat și că unii jucători vor încasa prime de 200.000 de euro pentru calificarea în faza principală Europa League. O ratare a calificării în dubla cu Aberdeen, care îi va trimite pe campionii României în Conference League, va conta enormă însă în privința primelor. Becali a declarat că în acest caz primele vor fi de numai 30.000 de euro:
“De ce să amânăm meciul? Noi suntem calificați în Conference, de ce să amânăm? Ce să fac acuma? Nu am nicio emoție, nimic nimic, noi suntem calificați! O să fie alta echipa, e vorba de bani, de prime, iau sute de mii la calificare în Europa League, e diferență mare la ei! E și 200.000 primă la Europa! La Conference 30.000. E diferență”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.